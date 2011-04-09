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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

واکنش پتریوس به خبر انتصاب احتمالی وی به ریاست سازمان سیا

واکنش پتریوس به خبر انتصاب احتمالی وی به ریاست سازمان سیا

دیوید پتریوس فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان از اظهار نظر در باره آینده شغلی خود و سمتی که به وی واگذار خواهد شد امتناع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دیوید پتریوس در واکنش به اخباری که عنوان شده بود وی قرار است مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بشود، گفت: در باره اینکه در آینده چه سمتی به من واگذار خواهد شد مطمئن نیستم، اما من متعهد شده ام تا طی فصل درگیری ها به عنوان فرمانده ارشد نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان باقی بمانم.

وی که در مراسم خداحافظی "مارک سدویل" نماینده ارشد غیر نظامی ناتو صحبت می کرد در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سمت آتی وی گفت: من فکر نمی کنم که مناسب باشد تا درباره اینکه چه شغلی به من پیشنهاد خواهد شد صحبت کنم.

وی همچنین گزارشاتی که از بازگشت القاعده به افغانستان حکایت دارند را رد کرد.

کد مطلب 1284655

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