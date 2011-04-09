آوینی با قلم شیوای خود مفهوم واقعی شهادت را متجلی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: 20 فروردین ماه سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلمۀ شهید سید مرتضی آوینی بوده، که در سالهای پس از جنگ به همگان ثابت کرد حماسه ایثار و مقاومت محدود به سال های جنگ نیست و هنوز درهای باغ شهادت به روی طالبان و عاشقان باز است.

این بیانیه می افزاید: آوینی که پله های عروج را در یک چشم به هم زدن پیمود و به معبود رسید یک متفکر انقلابی بود که با حرکت انقلابی، فرهنگی و هنری خود رسالت مهمی را از حماسه ایثار و مقاومت بر روی شانه های خود احساس کرده و به نحو اکمل به انجام رسانید.

شهید مرتضی آوینی با اندیشه عرفانی خود در مسیر انقلاب قلم برداشت و حماسه آفرید تا امروز الگوی خوبی برای صاحبان قلم و اندیشه به حساب آید. بی شک هر جا صاحب قلمی باشد آوینی و آثار او را مانند چراغ راه خود می داند.

آوینی، کسی است که از سوی مقام معظم رهبری، سید شهیدان اهل قلم نام گرفت تا این گونه نام نیکش در دفتر شهدای هنرمند بدرخشد. آوینی، عاشق پاکباخته مقام معظم رهبری بود که در 20 فروردین سال 72 در حین به تصویر کشیدن آخرین برگ از حماسه روایت فتح، آخرین پرده از نمایش هنرمندانه زندگی را به رنگ لاله بر روی صحنه تاریخ به اجرا رساند و شهد شیرین شهادت را نوشید.

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران سالروز شهادت این شهید بزرگوار را گرامی می دارد.