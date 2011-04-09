به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعید ابوالقاسمی راد با اشاره به اینکه استان قم بالغ بر 227 روستا دارد، این روستاها را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: بخشی از روستاهای استان قم مشکل چندانی از نظر کمی و کیفی در خصوص آب ندارد.
وی افزود: تلاش ما در این بخش از روستاها حفظ منابع موجود و ارائه خدمات مطلوب به روستاییان عزیز است و پروژههایی هم که در این روستاها اجرا میشود در همین راستا است.
سرپرست آبفار استان قم بخش دیگری از روستاهای استان قم را روستاهای دارای آب لب شور دانست و گفت: این روستاها دارای آب هستند اما اما آب موجود کیفیت و مطلوبیت شرب را ندارند.
وی با بیان اینکه بخشی از روستاهای قم با کمبود شدید آب به ویژه در فصل گرم سال مواجه هستند اظهار داشت: با توجه به وضعیت آبی روستاها، پروژههایی برای تأمین آب و رفع مشکل کمآبی تعریف و اجرا میکنیم.
مهندس ابوالقاسمیراد ادامه داد: در روستاهای کمآب بیشتر پروژههای ما برای تأمین آب برنامهریزی میشود و برای روستاهایی دارای آب لب شور نیز تأمین آب شیرین و مطلوب از نظر شرب مد نظر است.
وی با بیان اینکه برای تأمین آب روستاهای قم پروژههای زیادی تعریف شده است، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین پروژههایی که هماکنون در دست اجرا است، پروژه مجتمع آبرسانی 80 روستا است که منابع تأمین آب این روستاها از استانها همجوار است.
سرپرست آبفار استان قم افزود: با اجرای پروژههای تعریف شده هر زمان که آب سرشاخههای دز به قم برسد ابتدا روستاهای استان قم از این آب گوارا بهرهمند میشوند و حتی این آب به حاشیه کویر هم منتقل میشود و روستاهایی که در این چند ساله با چهره نامهربان و خشن خشکسالی مواجه بودند به فضل خدا مشکلاتشان حل خواهد شد.
با انتقال آب سرشاخههای دز/
روستاهای حاشیه کویر قم از آب گوارا بهرهمند میشود
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم گفت: هر زمان که آب سرشاخههای دز به قم برسد، این آب به حاشیه کویر هم منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعید ابوالقاسمی راد با اشاره به اینکه استان قم بالغ بر 227 روستا دارد، این روستاها را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: بخشی از روستاهای استان قم مشکل چندانی از نظر کمی و کیفی در خصوص آب ندارد.
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