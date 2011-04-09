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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

کاروان سپاهان به کرمان رفت

کاروان سپاهان به کرمان رفت

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در غیاب حیدری و یانوش برای بازی مقابل مس وارد کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپاهان فردا در چارچوب مسابقات هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت 17 به مصاف مس کرمان می‌رود و در صدد پیروزی مقابل این تیم کرمانی است.

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم سپاهان دقایقی پیش وارد شهر کرمان شدند و در هتل پارس کرمان اسکان یافتند.

تیم سپاهان در بازی فردا خسرو حیدری و میلوراد یانوش را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

حیدری که در بازی سپاهان مقابل الغرافه مصدوم شد، در حال حاضر به استراحت می‌پردازد و هنوز مشخص نیست که چه زمانی به تمرینات تیم اضافه می‌شود.

میلوراد یانوش، مهاجم صربستانی سپاهان هم هنوز به تمرینات سپاهان اضافه نشده است.

امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان در بازی فردا به دلیل محرومیت نمی‌تواند روی نیمکت سپاهان بنشیند.

کد مطلب 1284662

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