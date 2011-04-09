کاروان سپاهان به کرمان رفت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپاهان فردا در چارچوب مسابقات هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت 17 به مصاف مس کرمان می‌رود و در صدد پیروزی مقابل این تیم کرمانی است .

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم سپاهان دقایقی پیش وارد شهر کرمان شدند و در هتل پارس کرمان اسکان یافتند .

تیم سپاهان در بازی فردا خسرو حیدری و میلوراد یانوش را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد .

حیدری که در بازی سپاهان مقابل الغرافه مصدوم شد، در حال حاضر به استراحت می‌پردازد و هنوز مشخص نیست که چه زمانی به تمرینات تیم اضافه می‌شود .

میلوراد یانوش، مهاجم صربستانی سپاهان هم هنوز به تمرینات سپاهان اضافه نشده است .