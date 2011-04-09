نابودی 4 میلیون مترمربع از جنگلها/خروج خودروهای فرسوده تا 3سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در نخستین نشست خبری خود در سال 90 با بیان اینکه طرح جامع کاهش آلودگی هوای هشت کلان شهر کشور، طرح جامع مبارزه با ریزگردها و طرح جامع مدیریت پسماند در دستور کار محیط زیست قرار دارد گفت: این طرحها در کمیسیون زیربنایی در حال نهایی شدن است.

خروج تمام خودروهای فرسوده تا سه سال آینده

وی افزود: بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوای هشت کلان شهر کشور تا سه سال آینده تمامی خودروهای فرسوده باید از مدار خارج شوند که اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد تومان نیاز دارد.

نابودی 4 میلیون مترمربع از جنگلهای کشور/ به حمایت مجلس نیاز داریم

معاون رئیس جمهور نسبت به تخریب جنگلهای کشور هشدار داد و افزود: پیش از این آمار جنگلهای کشور 18 میلیون مترمربع بود که متاسفانه این مقدار به 14 میلیون متر مربع کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: جنگلهای انبوه ایران تنها 8/1 میلیون هکتار است که جنگلهای زاگرس انبوهی لازم را ندارد که دلیل آن نا تعادلی دام در جنگلهاست به نحوی که امروز چهار برابر بیشتر از استاندارد دام در جنگلها رها شده است.

محمدی زاده تبدیل صنعتی شدن جنگلهای ویژه برای تولید کاغذ و چوب را راهکار مناسبی برای جلوگیری از تخریب جنگلها عنوان کرد و افزود: در کشورهایی مانند مالی که 50 درصد کشور را جنگل فراگرفته سازندگان کاغذ و چوب با مجوز دولت اقدام به کاشت درخت با تعداد بالا برای تامین چوب می کنند.

وی افزود: جنگلهای کشور نیاز به 10 سال تنفس دارند و دولت باید اقدامات مناسبی برای واردات چوب انجام دهند در غیر این صورت جنگلهای ایران نابود می شوند که برنامه این سازمان توسعه جنگلها از 14 میلیون به 20 میلیون هکتار است.

طرح تالاب‌های در معرض خطر نابودی امسال اجرا می‌شود

وی در ادامه به تهیه طرح جامع تمامی تالاب‌های کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال جاری طرح تالاب‌های در معرض خطر و نابودی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

پاسگاههای محیط بانی دو برابر می شود

محمدی زاده به تجهیز و ساماندهی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست طی سال‌های 90 و 91 اشاره کرد و گفت: هم اکنون 710پاسگاه محیط‌ بانی در کشور وجود دارد که حداقل به 600 پاسگاه دیگر نیازمندیم که سعی می‌کنیم طی سال جاری و سال آینده تمامی پاسگاه‌های مورد نیاز احداث شود.

جرایم زیست محیطی به صندوق ملی محیط زیست واریز می شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از فناوریهای پیشرفته در پایش را از دیگر طرحهای سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری عنوان کرد و گفت: در عین حال صندوق ملی محیط زیست برای اولین بار در کشور راه‌اندازی می‌شود که در این راستا دولت یکهزار میلیارد تومان اعتبار به حساب این صندوق واریز کرده و از سوی دیگر کلیه جرائم زیست محیطی و جوایز اهدایی به سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این صندوق واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند با اجرایی شدن این صندوق به واحدهایی که در راستای حفظ محیط زیست گام برمی‌دارند و طرح‌های زیست محیطی انجام می‌دهند وامهای کم بهره بدهند.