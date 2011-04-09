یک میلیارد ریال برای درمان بیماری هاری در خراسان جنوبی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید شایسته پیش از ظهر شنبه در سیزدهمین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان که در استانداری خراسان جنوبی برگزار شد، با بیان اینکه آموزش و آگاهی مردم از این بیماری و مراجعه به موقع برای درمان آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد، اظهار داشت: طی سال گذشته یک میلیارد و 550 میلیون ریال در استان صرف واکسیناسیون و هزینه های درمان و پیشگیری بیماری هاری شده است .

وی بر ارتقای آگاهی مردم از خطرات حیوان گزیدگی و خراش های سطحی ناشی از آن تاکید کرد و بیان داشت: بیشترین حیوان گزیدگی در این استان به ترتیب مربوط به سگ، گربه، گرگ و شغال و روباه بوده است .

وی به روند رو به رشد حیوان گزیدگی در استان طی پنج سال اخیر اشاره کرد و افزود: در سال گذشته یک هزار و 24 مورد گزیدگی حیوان در استان رخ داده است .

شایسته با بیان اینکه بیشترین مورد حیوان گزیدگی در استان مربوط به قشر دانش آموز است، خاطر نشان کرد: در بین بیماریهای مشترک انسان و دام، حیوان گزیدگی و هاری از شایع ترین و پر هزینه ترین بیماری ها است .

وی آمار متوسط کشوری حیوان گزیدگی را به ازای هر 100 هزار نفر در کشور 166 مورد و در استان 153 مورد اعلام کرد و افزود: علیرغم کمتر بودن این میانگین در سطح کشور، این رقم در برخی از شهرستان های استان شامل نهبندان، سربیشه، قاین، سرایان، درمیان و فردوس از متوسط کشوری بالاتر بوده است .

مدیر گروه مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ های واگیر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان با اشاره به اینکه این بیماری 100 درصد کشنده بوده، اما با مراجعه به موقع قابل پیشگیری است، یادآور شد: نداشتن آگاهی کافی از این بیماری و عدم مراجعه به موقع برای پیشگیری و درمان فرد حیوان گزیده، منجر به مرگ فرد می شود .

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اینکه شاخص های سلامت با توجه به وسعت منطقه و سیاستهای کلی دولت تعریف می شود، گفت: در این راستا با توجه به زیرساختهای موجود در هر شهر و شهرستان فعالیتهای بهداشتی درمانی صورت می گیرد .

قاسم کریمی رکن اصلی و رمز موفقیت در حوزه بهداشت و سلامت را تبلیغ دانست و عنوان کرد: باید فرهنگ سازی ها در بین اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان و نوجوانان به صورت جامع انجام شود .

وی به شعار امسال بهداشت جهانی تحت عنوان مقاومت میکروبی اشاره کرد و ادامه داد: عدم آگاهی در مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها زمینه ساز مشکلاتی می شود که در این راستا رسانه های باید نقشی اساسی ایفا کنند .

کریمی با اشاره به اینکه هر آنتی بیوتیک 10 الی 15 سال زمان می برد تا وارد بازار عرضه شود، تاکید کرد: مصرف و استفاده بهینه و بجا از دارو باعث جلوگیری از هدر رفت زمان و هزینه صرف شده در این زمینه می شود .