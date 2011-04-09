وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن ابلاغ نشد

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش وام مسکن از 18 میلیون تومان به 20 میلیون تومان در حالی در بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است که هنوز بانک مسکن وام خرید مسکن را 18 میلیون تومانی می پردازد.

مشاهدات عینی و بررسی های خبرنگار مهر حاکی است که شعب بانک مسکن در سراسر کشور وام خرید مسکن را هنوز به میزان رقم مصوب در بسته سال 89 به متقاضیانی که سررسید پرداخت آنها رسیده است، می پردازند.

کارمندان شعب بانک مسکن عنوان می کنند که هنوز افزایش وام خرید مسکن به 20 میلیون تومان از سوی مسئولان این بانک به شعب ابلاغ نشده است، در عین حال برخی از کارمندان این بانک هم از افزایش وام اظهار بی اطلاعی می کنند.

این در حالی است که مدیران بانک مرکزی اذعان می کنند که بسته سیاستهای پولی و مالی سال 90 دو روز پیش از آغاز سال جدید از سوی این بانک به بانکهای کشور ابلاغ شده و باید ظرف 15 روز پس از زمان ابلاغ در شعب بانکها عملیاتی شود.

پرداخت وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن در شعبات شهرستانهای کشور نیز هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.