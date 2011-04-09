3.7 میلیون نوبت سردام در زنجان مایه کوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رشید کرمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته بیش از سه میلیون و 316 هزار نوبت سردام، علیه بیماریهای واگیر دامی شاربن، شاربن علامتی، آبله، PPR، تب برفکی و آگالاکسی و 456 هزار نوبت سر گاو، گوساله، گوسفند و بز علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام مایه کوبی شد.

کرمی ادامه داد: در مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی دام، روی بیش از 585 هزار نوبت سر دام و هفت میلیون و 118هزار متر مربع جایگاه دام با سموم یارانه دار، سمپاشی و به بیش از یک میلیون و 413 هزار نوبت سر دام، داروی ضد انگل خورانده شد.

وی همچنین از 21 هزار و 685 مورد بازرسی از اماکن توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی در سال 89 خبر داد و گفت: اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان در سال 89 ، 21 هزار و 685 مورد از مراکز توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی بازدید به عمل آورد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به صادرات بیش از 44 میلیارد ریال مواد خام دامی از استان زنجان طی سال گذشته، افزود: سال گذشته، مواد خام دامی از قبیل تخم مرغ نطفه دار، روده سورت شده گوسفندی، گاوی و آسیل گوسفندی، جمعا به ارزش بیش از 44 میلیارد و 51 میلیون ریال صادر شد.