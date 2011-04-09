به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رضا رحیمی نسب ظهر شنبه در همایش تجلیل از پرستاران نمونه استان لرستان در سخنانی با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) اظهار داشت: حضرت زینب هم برای مردان و هم برای زنان جامعه ما یک اسوه و اسطوره محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر در کربلا دو قهرمان وجود داشته یکی از این دو قهرمان امام حسین(ع) و دیگری حضرت زینب(س) بوده است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس با اشاره به ویژگی های شخصیتی پرستاران عنوان کرد: پرستاران اسوه رحمت، عطوفت و مهربانی هستند.

رحیمی نسب با تاکید بر اینکه باید در مقابل مقام پرستار زانو زد، بیان کرد: شغل پرستاری یک شغل مقدس و ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه تجلیل از پرستاران تجلیل از فضیلتها و پاکیهاست، یادآور شد: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس از همه اقشار جامعه به ویژه این قشر زحمتکش همیشه حمایت کرده ایم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های استان لرستان نیز در ادامه این جلسه در سخنانی با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) خاطر نشان کرد: ابعاد شخصیتی و زندگی حضرت زینب(س) دارای درسهای فراوانی است که مهم ترین آن یاد خدا در هر شرایطی از زندگی است.

حجت الاسلام سید محمد طاهری با بیان اینکه حضرت زینب (س) گوهر هر دو عالم محسوب می شود بیان کرد: پرستاران زمانی می توانند در کار خود موفق باشند که به سیره های عملی حضرت زینب (س) توجه ویژه داشته باشند.