نوازندگان ارکستر رودکی انتخاب شدند

مدیر ارکستر سمفونیک رودکی با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری آزمون انتخاب نوازندگان برای این ارکستر به خبرنگار مهر، گفت : آزمون ارکستر سمفونیک رودکی برای انتخاب نوازندگان ای ارکستر پنجشنبه گذشته با حضور اعضای شورای فنی ارکسترحسن ریاحی، جاوید مجلسی ، سیاوش ظهیرالدینی ، علیرضا شفقی نژاد و حمیدرضا نوربخش در دو بخش اجرای آثار انتخابی و اجباری از باخ برگزار شد .

محمد حقگو در ادامه به میزان توانایی نوازنده هایی که برای حضور در ارکستر سمفونیک رودکی انتخاب شده اند اشاره کرد و گفت : آنچه در آزمون نوازنده های ارکستر رودکی مشاهده کردم وجود استعدادهای درخشان در حوزه اجرای سازهای مختلف بود که خوشبختانه فرصت حضور و ارائه توانایی خود در ارکستر سمفونیک رودکی را پیدا کردند؛ اما آنچه در این میان حائز اهمیت است وجود ضعف در حوزه سازهای بادی و برنجی است که نیاز به آموزش این سازها بسیار احساس می شود از این رو لازم است که دانشجویان برای یادگیری این سازها تشویق شوند چراکه اگر روند نواختن سازهای بادی ، چوبی و برنجی به همین شکل ادامه پیدا کند یک نوازنده مجبور است در ارکسترهای متعدد اجرای برنامه داشته باشد درنتیجه کیفیت نواختن سازهایی از این دست پایین می آید به همین دلیل آموزش سازهایی از این دست باید جدی گرفته شود.

مدیر ارکستر سمفونیک رودکی در ادامه صحبت های خود با اشاره به آغاز تمرینات این ارکستر گفت : مجموع تمرینات ارکستر رودکی از فردا آغاز می شود در این جلسه که با حضور نوازنده های منتخب و اعضای شورای فنی ارکستر برگزار می شود اساسنامه و اهداف برگزاری ارکستر تشریح خواهد شد و در ادامه قراردادهایی با هریک از نوازنده ها بسته می شود .

وی در پایان با اشاره به نحوه انتخاب رهبر ارکستر گفت : در این ارکستر رهبرثابت نداریم و در هر اجرا رهبر براساس رپرتوار موجود انتخاب خواهد شد و خوشبختانه دعوت از رهبر مهمان تجربه ای است که در دنیا به کار گرفته می شود .