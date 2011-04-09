130 پرستار نمونه لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در حاشیه برگزاری همایش تجلیلی از پرستاران نمونه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: این تعداد پرستار نمونه از میان بیش از یک هزار و 500 پرستار استان لرستان انتخاب شده اند.

اردشیر شیخ آزادی با تاکید بر اینکه تمامی پرستاران استان لرستان نمونه هستند، خاطرنشان کرد: این تعداد پرستار به عنوان نماینده پرستاران استان انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: عملکرد، خدمات دهی به بیماران، فضائل اخلاقی و... از جمله دلایل انتخاب این پرستاران نمونه بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی نیز بیان داشت: نتایج این این آزمون در هفته اول اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

شیخ آزادی با بیان اینکه در مرحله اول اعلام نتایج 1.5 برابر ظرفیت در هر رشته معرفی خواهد شد، یادآور شد: در نهایت تعداد 892 نفر جذب دانشگاه علوم پزشکی استان خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع تعداد سه هزار و 400 نفر در این آزمون شرکت داشته اند.