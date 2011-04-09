شورای فرهنگ عمومی اتاق فکر فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد سعیدی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کوهبنان با اشاره به ابراز خرسندی مقام معظم رهبری از تلاش خادمان ملت در عرصه های گوناگون در سال همت مضاعف و کار مضاعف گفت: خرسندی معظم له از فعالیتهای انجام شده در سال 89 بزرگترین سرمایه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی گفت: امیدواریم با تلاش بیشتر و انجام اقدامات گسترده تر در همه بخش ها به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر سال آینده و در مطلع آغازین سال، ثمره این خدمت را در رضایتمندی امام خامنه ای از خادمان ملت، مجددا شاهد باشیم.

سعیدی شورای فرهنگ عمومی را اتاق فکر شهرستانها عنوان کرد و گفت: باید با هم گرایی و مشارکت و تعامل در شورای فرهنگ عمومی به حل مسائل و مشکلات فرهنگی بپردازیم.

وی شورای فرهنگ عمومی را بالاترین جایگاه در استفاده بهینه از ظرفیت های فرهنگی استان دانست و افزود: پتانسیل های خوبی در این نهاد وجود دارد و حضور مقامات ارشد و محوری در این شورا می تواند راه را برای طراحی و اجرای برنامه ها یی که موجب ارتقای جایگاه فرهنگ می شود هموار کنند.

فرماندار کوهبنان نیز در این جلسه به موضوع هدفمندی یارانه ها اشاره و گفت: این اقدام باعث صرفه جویی چشمگیری در بحث مصرف حامل‌های انرژی و آب در سطح شهرستان شده که این خود بزرگترین فعالیت در حوزه فرهنگ عمومی است.

علی توکلی همچنین بر افزایش کمی و کیفی برنامه های فرهنگ و هنری در سال 90 تاکید کرده و برگزاری جشن نوروز را آغاز مناسب و در خور توجه در این حوزه دانست.

محمد آبادی، سرپرست ارشاد اسلامی کوهبنان نیز در ادامه از تشکیل کمیته تخصصی شورا در آینده نزدیک خبرداد و گفت: از وظایف این کمیته نیاز سنجی فرهنگی 10 اولویت فرهنگی و نیز تعیین 10 اولویت معضلات و نیازمندیهای شهرستان کوهبنان است.