بانوان در راستای تحقق جهاد اقتصادی نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده در محل استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به نامگذاری سالجاری توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: واژه جهاد یک کلمه مقدس محسوب می شود که در فرهنگ دینی ما دارای جایگاه ویژه ای است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نامگذاری سالجاری به نام جهاد اقتصادی همه آحاد جامعه باید در این راستا حرکت کنند و فعالیت های خود را در این زمینه به صورت جامع و کامل انجام دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه جهاد باید در همه عرصه های فرهنگی، علمی، سیاسی و... صورت گیرد عنوان کرد: ولی جهاد اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی جامعه نسبت به عرصه های دیگر برجسته تر به نظر می رسد.

چراغیان با تاکید بر اینکه باید معیشت مردم، ایجاد اشتغال و تولید در سالجاری به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، بیان داشت: باید با استفاده از بسترهای موجود در راستای فراهم آوردن رفاه جامعه گام برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه نقش ها در عرصه جهاد اقتصادی متفاوت است، یادآور شد: سطوح فعالیت در این عرصه متفاوت است و در این عرصه بانوان و خانواده یک نقش اساسی و ممتاز را ایفا می کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه بانوان در زمینه ایجاد فعالیتهای اقتصادی، رعایت الگوی مصرف و ترویج فرهنگ جهاد اقتصادی دارای نقش اساسی هستند خاطر نشان کرد: خانواده و بانوان می توانند با نهادینه کردن فرهنگ کار در جامعه زمینه تولید در کنار فرهنگ صحیح مصرف را فراهم آورند.

چراغیان بیان داشت: باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ کار در جامعه، تولید و ایجاد اشتغال را به عنوان یک ارزش اسلامی مطرح کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر سوم هیئت دولت به لرستان یادآور شد: این سفر با رویکرد فرهنگی و اجتماعی انجام شد و خوشبختانه اعتبارات مطلوبی نیز در این زمینه اختصاص یافت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند خاطر نشان کرد: دستگاههای اجرایی باید با توجه به اختصاص این اعتبارات مطلوب فعالیت های چشمگیر و گسترده تری را نسبت به گذشته انجام دهند.

چراغیان با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید طرح و برنامه های کلان و دارای بازده ملموس و گسترده را در سالجاری داشته باشند عنوان کرد: با توجه به فراهم شدن بستر های مناسب فرهنگی باید در استان لرستان یک نهضت فرهنگی ایجاد شود.