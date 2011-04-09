به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین سلطانخواه در این پیام با اشاره به اینکه دستیابی دانشمندان ایرانی به دانش هستهای، معادلات جهانی را در این عرصه دچار دگرگونی کرد، خاطر نشان ساخت: این دستاورد عظیم، دشمنان ملت را خشمگین، دوستان را امیدوار و جهانیان را شگفت زده کرد.
بی شک جهش علمی و فناورانه دانشمندان این مرز و بوم جز در سایه ایمان و مجاهدتهای شبانه روزی تلاشگران این عرصه، زعامت داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی) که قافله سالار کاروان پیشرفت علم و فناوری هستند و حمایتهای موثر و بیدریغ دولتهای نهم و دهم ممکن نمیبود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این پیام آورده است: بی گمان پیشرفت های عظیم ایران اسلامی، کشور ما را به الگویی برای ملتهای آزادیخواه جهان تبدیل کرده و موج بیداری و استقلال طلبی را در ملتهای مسلمان منطقه به راه انداخته است.
در پیام معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان آمده است: دولت امروز که حقیقتاً دولت علم و فناوری است با هم افزایی تمام ظرفیت ها و امکانات و توانمندیها جهاد علمی را در کنار جهاد اقتصادی، با قوت به پیش خواهد برد و دستمایههای عظیم توفیقات علمی و فناورانه را در مسیر پیشرفت و عدالت به ثمر خواهد رساند.
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