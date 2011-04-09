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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

سلطانخواه مطرح کرد:

معادلات جهانی با دستیابی دانشمندان کشور به دانش هسته‌ای دگرگون شد

معادلات جهانی با دستیابی دانشمندان کشور به دانش هسته‌ای دگرگون شد

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در پیامی فرا رسیدن 20فروردین، روز ملی فناوری هسته‌ای را تبریک گفت و اعلام کرد: دستیابی دانشمندان ایرانی به دانش هسته ای، معادلات جهانی را در این عرصه دچار دگرگونی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین سلطانخواه در این پیام با اشاره به اینکه دستیابی دانشمندان ایرانی به دانش هسته‌ای، معادلات جهانی را در این عرصه دچار دگرگونی کرد، خاطر نشان ساخت: این دستاورد عظیم، دشمنان ملت را خشمگین، دوستان را امیدوار و جهانیان را شگفت زده کرد.
 
بی شک جهش علمی و فناورانه دانشمندان این مرز و بوم جز در سایه ایمان و مجاهدت‌های شبانه روزی تلاشگران این عرصه، زعامت داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) که قافله سالار کاروان پیشرفت علم و فناوری هستند و حمایت‌های موثر و بی‌دریغ دولت‌های نهم و دهم ممکن نمی‌بود.
 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این پیام آورده است: بی گمان پیشرفت های عظیم ایران اسلامی، کشور ما را به الگویی برای ملت‌های آزادی‌خواه جهان تبدیل کرده و موج بیداری و استقلال طلبی را در ملت‌های مسلمان منطقه به راه انداخته است.
 
در پیام معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان آمده است: دولت امروز که حقیقتاً دولت علم و فناوری است با هم افزایی تمام ظرفیت ها و امکانات و توانمندی‌ها جهاد علمی را در کنار جهاد اقتصادی، با قوت به پیش خواهد برد و دستمایه‌های عظیم توفیقات علمی و فناورانه را در مسیر پیشرفت و عدالت به ثمر خواهد رساند. 
کد مطلب 1284686

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