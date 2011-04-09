ایجاد 484هزار شغل جدید در تهران و البرز/ تفکیک سهمیه هر استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رفیعی با اشاره به تعهد دولت در سال جاری برای ایجاد 2 میلیون و 500 هزار شغل جدید، گفت: سهم استان تهران و البرز از این تعهد 484 هزار و 600 فرصت شغلی جدید است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان تهران اظهار داشت: در اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با تفاهم هر دو استاندار سهم هر استان تعیین خواهد شد.

رفیعی افزود: پیش بینی می شود با هماهنگی های به عمل آمده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران، دستگاه های اجرایی بیش از تعداد تعیین شده شغل ایجاد کنند.

وی در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی مراکز تولیدی و صنعتی کشور نیز گفت: باید با همکاری سایر دستگاه ها برای رفع موانع موجود چاره اندیشی و برای حمایت از آنان نیز در اسرع وقت اقدام شود.