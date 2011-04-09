آغاز حراج شمش طلا/ فروش فوق العاده سکه بدون محدودیت

حسین دشتی در گفتگو با مهر در مورد حراج سکه و شمش طلا امروز در ساعت 16 در محل بانک کارگشایی به منظور ایجاد تعادل در بازار سکه و طلا گفت: حراج سکه بدون هیچگونه محدودیتی انجام خواهد شد.

سخنگوی بانک ملی با بیان اینکه قیمت پایه سکه ها هر روز توسط بانک مرکزی اعلام می شود، افزود: اما برای نرخهای حراج سکه در روز جاری هنوز قیمتی اعلام نشده است و چند دقیقه مانده تا آغاز حراج، نرخها اعلام می شود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط حاکم بر بازار سکه و طلا تدابیری برای تعادل بخشی به این بازار اندیشیده شده است، عنوان کرد: بر این اساس در بانک کارگشایی عرضه فوق العاده سکه و شمش طلا را خواهیم داشت.

دشتی تصریح کرد: این حراج از امروز تا چهارشنبه هفته جاری از ساعت 16 تا 19 در بانک کارگشایی برگزار می شود.

وی قیمت پایه حراج سکه تمام بهار طرح جدید را در آخرین حراج که روز چهارشنبه گذشته برگزار شده است را 392 هزار و 600 تومان و میانگین نرخ فروش آن را 398 هزار و 500 تومان اعلام کرد.

سخنگوی بانک ملی قیمت پایه حراج نیم سکه را در روز مذکور 196 هزار و 500 تومان ذکرکرد و افزود: این سکه به نرخ میانگین 197 هزار و 400 تومان فروخته شده است.

وی همچنین قیمت پایه حراج ربع سکه در روز چهارشنبه هفته گذشته را 98 هزار و 200 تومان و قیمت میانگین فروش آن را 112 هزار و 600 تومان ذکر کرد.

دشتی حراج شمش طلا در روز جاری در بانک کارگشایی که زیر نظر بانک ملی فعالیت می کند را اولین حراج شمش طلا در سال جاری عنوان و بیان کرد: شمش های طلا در سال گذشته به صورت یک کیلوگرمی عرضه می شدند.

وی ادامه داد: سال گذشته قیمت پایه حراج شمش طلا در اولین حراج برای شمشهای یک کیلوگرمی 50 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده بود که به قیمت میانگین 52 میلیون تومان فروخته شد.