روحانیون پیشتازان پاسداری از اسلام و انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی مهدوی نژاد قبل از ظهر شنبه در دیدار اعضای ستاد یادواره شهدای روحانی با آیت الله مقتدایی اظهار داشت: روحانیون در طول تاریخ از دژ تسخیرناپذیر اسلام پاسداری کردند و ما هم در قبل از انقلاب اسلامی و روزهای غربت و تنهایی اسلام شاهد بودیم که این قشر مظلومانه اما با اقتدار و صلابت ایستادگی کردند و چون ستارگان درخشانی در روزهای خفقان، راه را به ما نشان دادند.



وی اضافه کرد: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نیز شاهد عزت و عظمت از سوی روحانیت بودیم.



مهدوی نژاد تاکید کرد: در دوران دفاع مقدس، روحانیون آنچه را که از قرآن و روایات فهمیده بودند عملی کردند و با حضورشان در قرارگاه های دفاع مقدس و اعزام فرزندانشان به جنگ، نقش آفرینی می کردند و باعث افزایش روحیه فرماندهان و رزمندگان می شدند.



فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) تصریح کرد: روحانیون همچنین در دوران جنگ با حضورشان در صفوف مقدم جبهه های نبرد، فداکاری و جانفشانی کردند.



وی با اشاره به گسترش تهاجم فرهنگی، روحانیت را پیشتازان مقابله با این هجمه ها دانست و افزود: امروز که در روزهای تهاجم و شبیخون فرهنگی هستیم شاهدیم که در این شرایطی که هوا تیره و تار است و دشمنان تلاش می کنند راه را برای ما نامشخص کنند، باز هم ستارگانی می درخشند و از اسلام و انقلاب اسلامی پاسداری می کنند.



مهدوی نژاد تاکید کرد: سپاه علی ابن ابیطالب(ع) بر خود لازم می داند که گام هایی برای این قشر حساس جامعه بردارد.

