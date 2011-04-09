محسن بنگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز یکشنبه سپاهان مقابل مس کرمان اظهار داشت: ‌بازی سختی پیش رو داریم و همه می‌دانند که مس در هفته‌های گذشته نتایج خوبی کسب نکرده و با انگیزه بسیاری مقابل ما به میدان می‌آید، در نیم فصل اول با وجود اینکه بازی خوبی از خود ارائه کردیم، نتوانستیم پیروزی را ازآن خود کنیم بنابراین در این بازی باید سه امتیاز را به حساب خود بریزیم.

وی با بیان اینکه قلعه‌نویی افکار تاکتیکی خود را به بازیکنان تیم منتقل کرده است، تصریح کرد: اگرچه نبود سرمربی بر روی نیمکت می‌تواند به ضرر تیم باشد اما قلعه‌نویی همه افکار تاکتیکی خود را به ما منتقل کرده و در بازی فردا مشکل چندانی در مورد نبود این سرمربی بر نیمکت سپاهان نخواهیم داشت.

مدافع سپاهان ادامه داد: در این بازی و بازی بعدی مقابل تراکتورسازی، باید خود را نشان دهیم و پس از گذشت این دو بازی می‌توان در مورد احتمال قهرمانی سپاهان در لیگ سخن گفت، بازیکنان ما غیرحرفه‌ای نیستند و می‌دانند که تا پایان لیگ شش بازی دیگر باقی مانده و تا قهرمانی سپاهان در لیگ فرصت بسیاری باقی است.

وی در مورد فصل بعد و حضورش در سپاهان اضافه کرد: قراردادم با سپاهان تمام شده اما برای فصل بعد اولویت اول، دوم و سومم سپاهان است، امیدوارم بتوانم فصل آینده نیز در سپاهان بمانم و برای این تیم به میدان بروم.