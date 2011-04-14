دیدار جامعتین تا ایجاد انسجام در اصولگرایان ادامه دارد

احمد سالک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ازابتدای سال 89 جامعتین بدین نتیجه رسید تا برای انسجام درونی اصولگرایان جلساتی را تشکیل دهند که نتیجه این جلسات و گفتگو ها تبدیل به بیانیه ای هشت ماده ای و منشور اصولگرایان شد.

وی اضافه کرد: ادامه این جلسات برای اجرایی کردن مباحث مطرح شده در نشست های گذشته است. از این رو آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم نیز از ادامه برگزاری جلسات جامعتین خبر دادند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: امیدواریم جلسات مشترک جامعتین بتواند انسجام قابل قبولی را در جریان اصولگرا بوجود آورد.

سالک در ادامه تشکیل ستاد انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری در انتخابات مجلس نهم را منوط به مذاکره اصولگرایان با یکدیگر دانست و از اعلام زمان نهایی برای فعالیت ستاد انتخاباتی جبهه پیروان خودداری کرد.