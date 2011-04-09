خطوط لوله منفجر شده گازی بازسازی شد

رضا الماسی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای یک ضربتی برای تعمیر و بازسازی سه رشته خط لوله گاز آسیب دیده گفت: مجموعه شرکت ملی گاز با بسیج تمامی امکانات و تجهیزات در مدت کمتر از 24 ساعت تعمیرات خطوط لوله آسیبد دیده گازی را به پایان رساند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا چند ساعت آینده تزریق گاز طبیعی به این خط لوله انجام شود، تصریح کرد: با وجود انفجار در خطوط لوله هیچ گونه افت فشار و یا قطعی گاز در سطح شبکه سراسری گزارش نشده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه انجام تعمیرات در این خطوط لوله آسیب دیده در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده است، اظهار داشت: به زودی کارگروه های کارشناسی نظر نهایی درباره دلایل این حادثه گازی را اعلام خواهند کرد.

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز روز گذشته با اشاره به تغییر آرایش در شبکه ملی گاز از تامین گاز مشترکان خانگی و صنایع با وجود انفجار در سه خط لوله گاز خبر داده و به مهر گفته بود: تا مشخص شدن نتایج گروهای کارشناسی نمی توان اظهار نظری در خصوص دلیل این حادثه گازی مطرح کرد.

به گزارش مهر، بامداد روز گذشته 19 فروردین ماه سه رشته خط لوله 56 اینچی انتقال گاز طبیعی ایران در استان قم به دلایل نامشخصی منفجر شده است.



مسئولیت اصلی این خطوط لوله انتقال گاز طبیعی از پالایشگاههای جنوب کشور همچون مجتمع گازی پارس جنوبی، پارسیان و فجرجم به استانهای شمال و شمالغربی ایران است.



در حال حاضر تیمهای امداد، عملیات و بازرسی شرکت ملی گاز ایران و برخی از دستگاههای دولتی در محل انفجار این خط لوله گاز طبیعی در حال بررسی دلایل این حادثه هستند.



این انفجار در 74 کیلیومتری جاده دلیجان به قم به وقوع پیوسته است که مسئولان شرکت ملی گاز در اولین اقدام مشغول به تخلیه گاز طبیعی از خطوط لوله هستند.



در همین حال بهمن ماه سال گذشته در 25 کیلومتری شمال منطقه سلفچگان استان قم سه خط لوله یکهزار پوندی انتقال گاز منفجر شده بود. انفجار همزمان خطوط لوله شهر قم را لرزاند و آسمان بخش وسیعی از جنوب غربی این شهر را به شدت قرمز کرده بود.



با وجود انفجار در مسیر این خطوط لوله در یک عملیات ضربتی به منظور جلوگیری از قطع و یا افت فشار گاز طبیعی در استانهای شمالی کشور تعمیرات خطوط لوله آسیب دیده در مدت 72 ساعت توسط شرکت ملی گاز انجام شده است.