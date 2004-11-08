مسعود آب پرور: مركز موسيقي مي تواند متولي خوبي براي توليد نماهنگ باشد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، نماهنگ ( ويديو كليپ ) يكي از گونه هاي تصويري است كه از حدود دهه 80 ميلادي به طور گسترده اي مورد استفاده برنامه سازان تلويزيوني و حتي فيلمسازان قرار گرفت. نماهنگ به اين دليل كه از تصوير و موسيقي به طور همزمان استفاده مي كند و اين هماهنگي ميان اين دو عنصر جذاب با ريتمي سريع صورت مي گيرد و در زماني كوتاه مفهوم مورد نظر خود را به بيننده انتقال مي دهد، ارتباط خوبي با مخاطب عام برقرار مي كند. همچنين نماهنگ را مي توان به طور مداوم و بدون داشتن محدوديت زماني مشخصي از تلويزيون پخش كرد كه همين مساله توجيه اقتصادي بيشتري براي اين نوع تصويري به همراه مي آورد.

با قرار گرفتن علي لاريجاني در سمت رياست سازمان صدا و سيما اداره كل پژوهش هاي سيما زير نظر معاونت سيما آغاز به كار كرد و درباره شكلهاي مختلف برنامه سازي در تلويزيون دست به بررسي و تحقيق زد. توليد گسترده آثار مستند در تلويزيون حاصل همين دوره است. پس از آن و از حدود سال 1374 اين اداره توليد ويديو كليپ را در دستور كار خود قرار داد و در مدت زمان كوتاهي توليد نماهنگ شكل گسترده اي به خود گرفت، چنان كه رديف بودجه اي مشخصي را به خود اختصاص داد.

در اين زمان مهدي گيويان به عنوان مدير كل اداره پژوهش هاي سيما با دعوت از كارگردان هاي تلويزيوني اقدام به توليد تعداد زيادي از اين نوع آثار كرد كه اتفاقا" مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفت. اما طولي نكشيد كه اين توليد هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي با افت قابل توجهي مواجه شد و پس از مدتي به طور كلي قطع شد. آمدن عزت الله ضرغامي در سمت رياست سازمان صدا و سيما و تعيين مهدي صوفي به عنوان رييس مركز موسيقي صدا و سيما شرايط تازه اي براي توليد نماهنگ در تلويزيون به وجود آمده است.



مسعود آب پرور، تهيه كننده و كارگردان فيلم تلويزيوني و نماهنگ در گفت و گو با خبرنگار مهر در اين باره گفت: به عقيده من اين مركز مي تواند متولي بسيار خوبي براي توليد نماهنگ باشد و به طور كلي لازم به نظر مي رسد اين عرصه از يك متولي مشخص و واحد برخوردار باشد. در نخستين دوره ساخت ويديو كليپ نيز همين اتفاق افتاده بود. البته منظور من از بودن يك مركز واحد براي جهت دادن به توليد اين گونه تصويري، مميزي نيست. بلكه آثاري كه ارايه مي شوند بايد به خوبي مورد كارشناسي دقيق قرار بگيرند تا از نظر محتوا و ساختار كيفيت لازم را داشته باشند.

وي درباره دليل اينكه ساخت "ويديو كليپ" به طور كامل قطع شده است، خاطر نشان كرد: به واسطه تغيير مديريت، نحوه تفكر و نوع برخورد با "ويديو كليپ"و عدم برخورداري از تجربه لازم كه در زمينه توليد و استفاده از اين نوع آثار به وجود آمد، ساخت نماهنگ با مشكل مواجه گرديد.

نماهنگ با آنكه در مدت زماني كمتر از 15 دقيقه ساخته مي شود، اما به دليل تعدد لوكيشن ها، نياز به ساخت موسيقي اختصاصي، استفاده از بازيگران و عوامل توليد حرفه اي هزينه بالايي مي طلبد. چنان كه گاه هزينه ساخت يك ويديو كليپ با توليد يك فيلم بلند تلويزيوني برابر مي شود. تامين اعتبار و مديريت صحيح بودجه و به كارگيري عوامل حرفه اي از جمله مباني مهم و اساسي در ارايه اين نوع آثار به شمار مي رود.

بيژن بيرنگ كه ساخت ويديو كليپ صدمين سال تولد حضرت امام ( ره ) را انجام داده است، درباره توليد ويديو كليپ مي گويد: براي اينكه نماهنگ خوب و با كيفيتي ساخته شود، بدون ترديد پرهزينه است و بايد شرايط مالي آن فراهم شود. در دوره اي هم كه ويديو كليپ هاي به نسبت زياد و با كيفيتي توليد شد، صدا و سيما هزينه هاي توليد آثار را به خوبي فراهم ساخت. اما پس از مدتي به دليل نبود متولي مشخص و عدم تامين بودجه توليد نماهنگ دچار افت كيفيت و در نهايت قطع كامل توليد شد. من اميدوارم با توجه به تجربه اي كه مدير جديد مركز موسيقي صدا و سيما در مديريت تلويزيون دارد، شرايط براي توليد كليپ فراهم شود.

وي درباره اهميت استفاده از اين گونه تصويري يادآور شد: در تمامي تلويزيون هاي جهان به دليل كاربرد مفهومي و تاثير گذاري فراگيري كه كليپ بر مخاطب دارد، از اين نوع تصويري به خوبي استفاده مي شود. اما بايد دقت كرد از آهنگ ها و مضاميني استفاده شود كه بتواند نگاه مخاطب را به خود جلب كند و در عين حال بازتاب دهنده مفاهيم قابل توجه و روز باشد.

گفتني است توليد نماهنگ (ويديو كليپ ) بر اساس تصميم اخير رييس سازمان صدا و سيما به مركز موسيقي اين سازمان محول شده است.