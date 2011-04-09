بازیکنان صنعت ساری برای رسیدن به مرحله پی اف نا امید نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه پاشایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ساری اظهار داشت: متاسفانه داور روز گذشته دیدار صنعت ساری و ایرانجوان بوشهر، در صحنه ای که مدافع تیم حریف بر اثر ضربه دروازه تیم ایرانجوان مصدوم شد، خطای مهاجم تیم صنعت را اعلام و گل صحیح و خالی از اشکال تیم ما را به اشتباه مردود دانست.

وی خاطر نشان کرد: تیم داوری با اخراج دو بازیکن حریف نشان داد، به دنبال برقراریعدالت و قضاوت صحیح است اما اشتباه داور در صحنه گل به ثمررسیده تیم ما، باعث شد با از دست دادن سه امتیاز حساس این مسابقه، از صعود دو پله ای در جدول رده بندی محروم شویم.

سرپرست تیم فوتبال صنعت ساری افزود: کسب تساوی خارج از خانه مقابل ایرانجوان بوشهر، در روزی که داور گل صحیح به ثمر رسیده توسط مهاجم تیم صنعت را نادیده گرفته بود، ناعادلانه و غیر منصفانه بود.

پاشایی ادامه داد: اگر بازیکنان تیم، قدر موقعیت های به دست آمده در این مسابقه را دانسته بودند، می توانستیم با اختلاف زیاد و کسب سه امتیاز این دیدار، بوشهر را ترک کنیم.

تیم فوتبال صنعت ساری در پایان هفته بیست و دوم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور، با 31 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

