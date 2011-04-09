یمن سفیر خود را از قطر فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت یمن در واکنش به طرح میانجیگری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درخواست کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت، سفیر خود از قطر را فراخواند.

در پی بروز درگیری ها در یمن و بالا گرفتن انقلاب های مردمی در این کشور برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اعزام نماینده ای به گفتگو با علی عبدالله صالح پرداختند.

آنها یک خواسته مشترک را مطرح کردند و آن کنار رفتن صالح از قدرت بود که این درخواست مورد قبول رئیس جمهوری یمن قرار نگرفت.

وزیر خارجه یمن گفت که دولت صنعا در واکنش به این اقدام کشورهای عربی، سفیر خود را از دوحه فراخوانده است.

علی عبدالله صالح روز جمعه در سخنانی در جمع طرفداران خود گفت: ما مشروعیت خود را از قطر و دیگر اعضای میانجی شورا نمی گیریم.