اهداف عملیات نظامی ناتو در لیبی مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "مارکوس اشپیل من" نوشت: در لیبی هیچ علامتی مبنی بر اینکه شرایط به زودی به نفع گروههای مخالف قذافی خواهد بود وجود ندارد. این شرایط ناتو را در بد مخمصه ای گرفتار کرده است. عملیات نظامی ناتو در لیبی از نظر اهداف سیاسی و نظامی کاملا گنگ و مبهم است.

نویسنده در ادامه با اشاره به انتقادهای گروههای شورشی در لیبی علیه عملیات نظامی ناتو که با هدف حمایت از غیر نظامیان شکل گرفته است نوشت: عملیات نظامی ناتو در لیبی آن چیزی که گروههای مخالف قذافی آرزو داشتند نیست. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خط و مشی این عملیات را آشکار نکرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه گروههای قذافی خود را با شرایط جدید در لیبی بعد از حمله ناتو به این کشور هماهنگ کرده اند نوشت: به وجود آمدن چنین شرایط مضحکی قابل پیش بینی بود. چرا که قذافی و وابستگانش دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

