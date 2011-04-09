محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز یکشنبه تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان اظهار داشت: پرسپولیس شرایط خوبی دارد و با توجه به باخت تیم ما مقابل استقلال از انگیزه بسیاری برای پیروزی در این مسابقه برخوردار هستیم و مطمئن باشید برای پیروزی به اصفهان میآییم.
وی با بیان اینکه ذوبآهن در سالهای گذشته نتایج خوبی ازآن خود کرده است، تصریح کرد: ذوبآهن یکی از بهترینهای ایران است و در سالهای گذشته نتایج بسیار خوبی از آن خود کرده و من احترام خاصی برای این تیم اصفهانی قائلم اما تیم ما به سه امتیاز این بازی احتیاج دارد و برای برد به اصفهان میآید.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تهران در پاسخ به این سئوال که "آیا نتایج بازیهای گذشته پرسپولیس تاثیری در این بازی دارد یا خیر"، تصریح کرد: نتایج بازیهای گذشته تاثیری در این بازی نمیگذارد و مطمئن باشید که تیم ما با انگیزه بسیار به اصفهان میآید تا با کسب سه امتیاز این بازی جایگاه خود را در جدول ردهبندی بهبود بخشد.
وی اضافه کرد: تمرین امروز در نهایت شادی و آرامش برگزار شد و بازیکنان ما در این تمرین برای پیروزی مقابل ذوبآهن آماده شدند.
دیدار تیمهای ذوبآهن و پرسپولیس از ساعت 16 و 45 دقیقه فردا یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز میشود.
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