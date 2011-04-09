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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

خوردبین:

پرسپولیس برای کسب سه امتیاز به اصفهان می‌آید

پرسپولیس برای کسب سه امتیاز به اصفهان می‌آید

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تهران گفت:‌ اگرچه ذوب‌آهن یکی از بهترین تیمهای ایران است اما پرسپولیس برای پیروزی مقابل این تیم به میدان می‌آید.

محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز یکشنبه تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: پرسپولیس شرایط خوبی دارد و با توجه به باخت تیم ما مقابل استقلال از انگیزه بسیاری برای پیروزی در این مسابقه برخوردار هستیم و مطمئن باشید برای پیروزی به اصفهان می‌آییم.

وی با بیان اینکه ذوب‌آهن در سالهای گذشته نتایج خوبی ازآن خود کرده است، تصریح کرد:‌ ذوب‌آهن یکی از بهترینهای ایران است و در سالهای گذشته نتایج بسیار خوبی از آن خود کرده و من احترام خاصی برای این تیم اصفهانی قائلم اما تیم ما به سه امتیاز این بازی احتیاج دارد و برای برد به اصفهان می‌آید.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تهران در پاسخ به این سئوال که "آیا نتایج بازی‌های گذشته پرسپولیس تاثیری در این بازی دارد یا خیر"، تصریح کرد: نتایج بازی‌های گذشته تاثیری در این بازی نمی‌گذارد و مطمئن باشید که تیم ما با انگیزه بسیار به اصفهان می‌‌آید تا با کسب سه امتیاز این بازی جایگاه خود را در جدول رده‌بندی بهبود بخشد.

وی اضافه کرد: تمرین امروز در نهایت شادی و آرامش برگزار شد و بازیکنان ما در این تمرین برای پیروزی مقابل ذوب‌آهن آماده شدند.

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و پرسپولیس از ساعت 16 و 45 دقیقه فردا یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می‌شود.

کد مطلب 1284711

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