به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری سال 89 را سالی توام با تلاش مضاعف و شیرینی برای این وزارتخانه، دولت و مردم دانست و گفت: سال گذشته، سال اجرای تصمیمات بزرگ و با افتخار بود، تصمیماتی که از مدتها قبل مطرح و نیازمند شجاعت در اجرا بودند.

وزیر بازرگانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: عنوان جهاد اقتصادی برای امسال نامی است که با تکلیف و تعبیر خاص انتخاب شده است، چرا که در این سال باید تلاش کنیم که به آثار و نتایج تلاش‌های صورت گرفته در سال های گذشته و بویژه سال قبل دست یابیم.

وی تصریح کرد: تمدن اسلامی که ما بدنبال آن هستیم تمدنی است که بر پایه دین و دانش شکل می گیرد و در آن اقتصاد در بهترین وضعیت خود است.

وی ادامه داد: قلمرو حکومت اسلامی نباید قلمرو افرادی باشد که در معیشت خود در تنگنایند چرا که دولت و مردم ضعیف نمی‌توانند دست یاری به مستضعفین جهان اسلام بدهند.

غضنفری با بیان این که جمهوری اسلامی ایران باید مقتدرانه در جهان اسلام بد‌رخشد، گفت: معنی این جمله این است که کشورمان باید به قدرت اول منطقه در تولید، تجارت، دانش و فناوری و اشتغال و کلیه شاخص های خرد و کلان اقتصادی تبدیل شود.

وی تلاش‌های وزارت بازرگانی در سال آغازین اجرای قانون هدفمندی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: برای هر تلاشی پاداشی در نظر گرفته می‌شود و ما امروز احساس می‌کنیم که پاداش خود را دریافت کردیم و این پاداش این است که مقام معظم رهبری ما را سربازان جبهه بزرگتری بنام جهاد اقتصادی می دانند.

وزیر بازرگانی معتقد است، به طور قطع معیشت زندگی تامین می‌شود، پست و مقام‌ها دست به دست می‌چرخد و میزها صاحبان خود را از دست می‌دهند ولی جایگزینی برای پاداش الهی وجود ندارد و زیباترین پاداش همان قرب الهی است و اینکه ما دعوت شده ایم به جهاد اقتصادی در سال جاری و همراهی هرچه بیشتر با دولت و مردم، پاداش بزرگی است که برای ما افتخار محسوب می‌شود.

وی درخصوص برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال جاری گفت: توجه به زیرساخت‌ها و اجرای طرح آمایش تجاری یکی از اولویت‌های کاری این مجموعه است.

به گفته غضنفری وزارت بازرگانی سال‌ها است که مسئولیت رساندن کالا و تنظیم بازار را عهده‌دار است، در این میان تاسیسات و زیرساختهای بازاررسانی کالا محتاج تقویت و توجه بیشتری است.

وی موفقیت‌های وزارت بازرگانی در سال گذشته، تنظیم بازار هدفمندی و نوروز 90 را مورد توجه قرار داد و گفت: باید قلمرو اقتصاد را فراتر از جغرافیای مرزها بدانیم و بدین دلیل صادرات غیرنفتی راه بسیار خوبی برای پرداختن به موضوع جهاد اقتصادی است چراکه خطوط جغرافیایی، مرز اندیشه و حرکت ما در اقتصاد به شمار نمی‌آیند.

غضنفری توسعه صادرات غیرنفتی را از اولویت‌های کاری وزارتخانه متبوعه خود در سال جاری برشمرد و با بیان این که سال 90، سال جلوه گر شدن افق های تازه در اقتصاد و سیر به سمت تمدن جدید اسلامی است، افزود: کالاهای ایرانی باید در همه جای دنیا بدرخشد و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد تا امکان صدور به هر نقطه ای از جهان فراهم شود.

به اعتقاد وی، در صورت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی، تنظیم بازار در پرتو آن به راحتی انجام خواهد شد.

غضنفری درخصوص تغییر قیمت ها در سال جاری خاطرنشان کرد: هیچ شرکتی نباید به بهانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت محصولات خود را تغییر دهند و این استدلال که به دلیل حذف یارانه انرژی، قیمت تمام شده افزایش یافته، در وزارت بازرگانی پذیرفته نیست.

وزیر بازرگانی ضمن طرح این سئوال که برای جلوگیری از متضرر شدن واحدهای تولیدی چه باید کرد، گفت: بخش‌های مختلف کشور باید با به‌کارگیری تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده، هزینه تولید در کشور را کاهش دهند.

وی افزود: پس از اجرای طرح آمایش تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت بازار به شیوه علمی مهم‌ترین برنامه کاری وزارت بازرگانی در سال جدید خواهد بود و عملی ترین و علمی ترین کار در مدیریت بازار واگذاری فعالیتهای تصدی گری به بخش خصوصی است.

غضنفری ادامه داد: در صورت ایجاد آگاهی و دانش نسبت به یک پدیده می‎توان هزینه ها را کاهش داد و این کار در بسیاری از کشورها انجام شده و ما نیز قادر به انجام آن خواهیم بود.

وی همگانی کردن تجارت الکترونیکی، کاهش هزینه های مبادله و ایجاد پنجره واحد تجاری را از دیگر اولویت‌های کاری خود دانست و تاکید کرد: هزینه مبادله و خدمات در کشور بسیار بالاست و برای کاهش این هزینه‌ها وزارت بازرگانی باید پیش‌قدم شود.

غضنفری در ادامه سخنان خود ارتقای وضعیت کمی و کیفی نیروی انسانی به لحاظ معیشتی و آموزش‌های حرفه‌ای و فرهنگی دیگر برنامه‌ کاری خود برشمرد و گفت: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه در دستگاه‌ها هستند که باید با حفظ کرامت انسانی آنان، برنامه انگیزشی و آموزشی خوبی برایشان آماده کرد.