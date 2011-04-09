به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری سال 89 را سالی توام با تلاش مضاعف و شیرینی برای این وزارتخانه، دولت و مردم دانست و گفت: سال گذشته، سال اجرای تصمیمات بزرگ و با افتخار بود، تصمیماتی که از مدتها قبل مطرح و نیازمند شجاعت در اجرا بودند.
وزیر بازرگانی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: عنوان جهاد اقتصادی برای امسال نامی است که با تکلیف و تعبیر خاص انتخاب شده است، چرا که در این سال باید تلاش کنیم که به آثار و نتایج تلاشهای صورت گرفته در سال های گذشته و بویژه سال قبل دست یابیم.
وی تصریح کرد: تمدن اسلامی که ما بدنبال آن هستیم تمدنی است که بر پایه دین و دانش شکل می گیرد و در آن اقتصاد در بهترین وضعیت خود است.
وی ادامه داد: قلمرو حکومت اسلامی نباید قلمرو افرادی باشد که در معیشت خود در تنگنایند چرا که دولت و مردم ضعیف نمیتوانند دست یاری به مستضعفین جهان اسلام بدهند.
غضنفری با بیان این که جمهوری اسلامی ایران باید مقتدرانه در جهان اسلام بدرخشد، گفت: معنی این جمله این است که کشورمان باید به قدرت اول منطقه در تولید، تجارت، دانش و فناوری و اشتغال و کلیه شاخص های خرد و کلان اقتصادی تبدیل شود.
وی تلاشهای وزارت بازرگانی در سال آغازین اجرای قانون هدفمندی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: برای هر تلاشی پاداشی در نظر گرفته میشود و ما امروز احساس میکنیم که پاداش خود را دریافت کردیم و این پاداش این است که مقام معظم رهبری ما را سربازان جبهه بزرگتری بنام جهاد اقتصادی می دانند.
وزیر بازرگانی معتقد است، به طور قطع معیشت زندگی تامین میشود، پست و مقامها دست به دست میچرخد و میزها صاحبان خود را از دست میدهند ولی جایگزینی برای پاداش الهی وجود ندارد و زیباترین پاداش همان قرب الهی است و اینکه ما دعوت شده ایم به جهاد اقتصادی در سال جاری و همراهی هرچه بیشتر با دولت و مردم، پاداش بزرگی است که برای ما افتخار محسوب میشود.
وی درخصوص برنامههای وزارت بازرگانی در سال جاری گفت: توجه به زیرساختها و اجرای طرح آمایش تجاری یکی از اولویتهای کاری این مجموعه است.
به گفته غضنفری وزارت بازرگانی سالها است که مسئولیت رساندن کالا و تنظیم بازار را عهدهدار است، در این میان تاسیسات و زیرساختهای بازاررسانی کالا محتاج تقویت و توجه بیشتری است.
وی موفقیتهای وزارت بازرگانی در سال گذشته، تنظیم بازار هدفمندی و نوروز 90 را مورد توجه قرار داد و گفت: باید قلمرو اقتصاد را فراتر از جغرافیای مرزها بدانیم و بدین دلیل صادرات غیرنفتی راه بسیار خوبی برای پرداختن به موضوع جهاد اقتصادی است چراکه خطوط جغرافیایی، مرز اندیشه و حرکت ما در اقتصاد به شمار نمیآیند.
غضنفری توسعه صادرات غیرنفتی را از اولویتهای کاری وزارتخانه متبوعه خود در سال جاری برشمرد و با بیان این که سال 90، سال جلوه گر شدن افق های تازه در اقتصاد و سیر به سمت تمدن جدید اسلامی است، افزود: کالاهای ایرانی باید در همه جای دنیا بدرخشد و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد تا امکان صدور به هر نقطه ای از جهان فراهم شود.
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