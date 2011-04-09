به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد جعفر محمدزاده قبل از ظهر شنبه در جمع مدیران نشریات و خبرگزاریهای استان قم، با اشاره به اینکه من خود را عضو خانه مطبوعات میدانم تصریح کرد: من از خانه مطبوعات در هر استان، که محل دعواهای سیاسی و اختلافها باشد حمایت نخواهم کرد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه خانه مطبوعات درهر استان بیان کرد: تشکیل خانه مطبوعات میتواند در ارتقاء سطح مطبوعات و توسعه کیفی آن تأثیر فراوانی داشته باشد.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه رسانهها و خبرنگاران یک استان باید خانه مطبوعات را به عنوان خانه خود تلقی کنند تأکید کرد: خانه مطبوعات محل ایجاد اختلافات و دعوای سیاسی نیست و باید به محل امنی برای رسانهها باشد تا آنان بتوانند مشکلات و مسائل صنفی خود را بیان کنند.
وی در ادامه ابراز داشت: خانه مطبوعات باید سعی کند با ایجاد امکانات لازم و برگزاری کلاسهای خبرنگاری در افزایش کیفیت مطبوعات تأثیرگذار باشد.
استفاده از ظرفیتهای قم در جهت ارتقای جایگاه مطبوعات استان
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قم در زمینه مطبوعات باید درخشش بیشتری در کشور داشته باشد اظهار داشت: قم دارای ظرفیتهای فراوانی همچون حوزه علمیه، موسسات فرهنگی و دینی، حضور طلاب از اقصی نقاط جهان است که باید از این ظرفیتها در ارتقای جایگاه رسانهای این استان بهره برداری کرد.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه آمار دقیقی از خبرنگاران در کشور در دست نیست بیان داشت: معمولا این مشکل در زمانهایی مانند پرداخت هدیه رئیس جمهوری به خبرنگاران نمود بیشتری پیدا میکنند و این یکی از مشکلاتی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با راه اندازی سامانه جامع بانک اطلاعاتی خبرنگاران سعی در برطرف کردن آن داشته است.
وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه و ثبت اطلاعات، رده بندی خبرنگاران توسط خود سامانه انجام میشود و از این طریق با دست یابی به یک آمار مشخص میتوان مشکلات بیمهای و پرداخت تسهیلات به خبرنگاران را به بهترین نحو اجرا کرد.
توسعه کیفی مطبوعاتی هدف اساسی
محمد زاده در ادامه با بیان توسعه کیفی مطبوعات یکی از اهداف مهم است بیان داشت: فضای مطبوعات و خبرگزاریها نیازمند یک کار جدی است که برای دست یابی به این منظور سه شاخص ساختار، حمایت و ارتقا و هدایت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به پرداخت یارانه به مطبوعات بیان داشت: هدف من در این بخش این است که آنچه به عنوان یارانه پرداخت میشود با رعایت عدالت بین مطبوعات تقسیم شود.
ساختار نمایشگاه مطبوعات نیازمند تغییرات است
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به برگزاری نمایشگاه مطبوعات اشاره داشت و عنوان کرد: ساختار نمایشگاه مطبوعات باید تغییر کند.
وی در ادامه ابراز داشت: برنامه برگزاری جشنوارههای مطبوعات به شکل فصلی در حال تدوین است که بدین شکل میتوان در پایان هر فصل یک نمایشگاه مطبوعات به شکل تخصصی و عمومی برگزار کرد.
محمدزاده در ادامه از راه اندازی سامانه اشتراک تخصصی مطبوعات طی دو هفته آینده خبرداد و گفت: با راه اندازی این سامانه هر فردی که خواهان اشتراک باشد در این سامانه ثبت نام کرده و ۵۰ درصد از هزینه اشتراک توسط معاون مطبوعاتی پرداخت میشود.
مطبوعات بر علیه یکدیگر مطلب ننویسند
معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلام افزود: فضای رسانههای کشور باید در جهت رشد و توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری باشد و ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که همیشه سخن و حرفی که درست باشد رشد پیدا میکند.
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