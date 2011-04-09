4000 پرونده صنفی در تغریزات حکومتی مازندران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل تغزیرات حکومتی مازندران در ساری افزود: رسیدگی به تخلفات اقتصادی، بهداشتی، درمانی، دارویی، دامپزشکی، قاچاق کالا وارز از مهم ترین اقداماتی است که از سوی تعزیرات حکومتی پیگیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: با به کارگیری تمام نوان و همت مضاعف در برخورد با متخلفان اقتصادی در تحقق این شعار مهم، تعزیرات حکومتی استان گامهای اساسی برداشته است.

عباسی افزود: از زمان اجرای طرح نورورزی تا 20 فروردین ماه امسال، چهارهزار و 170 فقره پرونده به شعب کشیک تعزیرات حکومتی در استان ارجاع که با رسیدگی فوری و بدون اطاله دادرسی، تعداد سه هزار و 48 فقره آن رسیدگی و منجر به صدور رای شده و متخلقین به پرداخت 8.5 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران، به گشت های مشترک نوروزی اشاره کرد و گفت: اداره کل تعزیر ات حکومتی مازندران، گشت های مشترکی را با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی انجام داده که حاصل آن 300 مورد بازرسی و تشکیل 147 فقره پرونده بوده است.

وی تصریح کرد: در ایام نوروز، طرح 125 فقره پرونده به اتهام عرضه خارج از شبکه سوخت به مقدار129 هزار لیتر به شعب ارجاع که 74 فقره مختومه و107 فقره پرونده به اتهام قاچاق کالا در سطح عرضه دریافت و تمامی این پرونده های قاچاق مختومه و متخلفان، به پرداخت 200 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.