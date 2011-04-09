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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

برای رسیدگی به اتفاقات اخیر/

نشست هدایتی با یاوری برگزار می شود

نشست هدایتی با یاوری برگزار می شود

مدیر فنی و سرپرست باشگاه استیل آذین در نشست با مالک این باشگاه در مورد شکست مقابل شاهین بوشهر و عملکرد بازیکنان تیم توضیح خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود یاوری مدیر فنی و سرپرست باشگاه استیل آذین پس از شکست برابر شاهین بوشهر در خصوص این بازی گزارشی به مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه استیل آذین داده که در آن خواستار برخورد با برخی بازیکنان شده است.

در این گزارش مدیر فنی و سرپرست باشگاه استیل آذین اعلام کرده در دیدرار با شاهین تعدادی از بازیکنان این تیم در حد و اندازه خود ظاهر نشده و به خوبی وظایفشان را انجام ندادند. بر همین اساس، مقرر شد نشستی میان حسین هدایتی، مالک باشگاه و محمود یاوری، مدیر فنی و سرپرست باشگاه استیل آذین برگزار شود تا در مورد این مسائل بحث و تصمیم گیری شود.

محمود یاوری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد مهرزاد معدنچی، محمد غلامی، حسن اشجاری و حسین کعبی تا پایان فصل از این تیم کنار گذاشته شدند.

کد مطلب 1284720

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