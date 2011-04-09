زن جیرفتی چهار قلو به دنیا آورد / خانواده محروم در فکر آینده نوزادان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ظهر شنبه یک زن جوان ساکن یکی از روستاهای محروم شهرستان جیرفت در جنوب کرمان پس از سه سال نازایی و تحت درمان بودن در بیمارستان زنان جیرفت چهار قلو به دنیا آورد.

این زن 21 ساله پس از گذشت سالها هم اکنون صاحب سه دختر و یک پسر شده است و در حال حاضر حال نوزادان نیز مطلوب گزارش شده است.

پدر این نوزادان که یک کارگر ساده در روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت است در حال حاضر نگران از تامین هزینه های زندگی چهار فرزند خود است.

وی به خبرنگار مهر در جیرفت اظهارداشت: شغل من کارگری است و طی سه سال گذشته برای درمان نازایی همسرم هزینه های زیادی متقبل شدم.

وی افزود: برای نعمتی که خدا داده است شکر می کنم اما به دلیل شرایط زندگی نگران تامین مخارج فرزندانم هستم.

به گفته پزشکان بیمارستان کاشانی جیرفت هم اکنون حال مادر و فرزندانش خوب است و بزودی از بیمارستان مرخص می شوند.

این چهار قلوها که از یک کیلو 300 گرم تا یک کیلو 800 گرم وزن دارند.

طیبه صدیقی متخصص زنان و زایمان در گفتگو با خبرنگار مهر در جیرفت اظهارداشت: این اولین زایمان این خانم بوده و تحت درمان نازایی قرار داشته و بصورت سزارین زایمان کرده است و حال نوزادان و مادر خوب است.

زهرا رئیسی مادر این نوزادان نیز به خبرنگار مهر در جیرفت گفت که خوشحال است که چهار قلو بدنیا آورده است اما بدلیل مشکلات مالی نگهداری از این بچه ها برایمان سخت است.



