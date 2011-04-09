فوتبال مازندران از نبود اسپانسر مالی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان ظهر شنبه در نشست هم اندیشی هیئت فوتبال مازندران افزود: مسئولان ورزش استان، به ویژه تیمهای ورزشی باید طوری برنامهریزی کنند که سرمایهگذاران بخشهای دولتی و خصوصی از سرمایه گذاری برای تیمهای فوتبال در مازندران استقبال کنند.
وی خاطر نشان کرد: بازیکنان زیادی از این استان در لیگهای مختلف کشور حضور دارند و می توان از این منظر، مازندران را کارخانه بازیکن سازی فوتبال کشور دانست.
رئیس هیئت فوتبال مازندران افزود: مازندران سرشار از استعداد و انگیزه برای رشد و توسعه فوتبال است اما نبود حامی مالی که تامین کننده هزینه های فراوان تیم داری باشد، بزرگترین مشکل فوتبال مازندران است.
بهروان ادامه داد: هیئت فوتبال استان در سال گذشته کارنامه قبولی گرفت و توانست از نظر عملکرد و ارزیابی، عنوان هیئت برتر فدراسیون واداره کل تربیت بدنی مازندران را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: با انتخاب برترین هیئت، وظیفه ما دشوارتر میشود چرا که باید علاوه بر نگه داشتن این برتری، با برنامهریزی مناسب آینده بهتری را برای فوتبال استان ترسیم کنیم.
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