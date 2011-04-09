به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش "الزامات هنجاری روانشناسی اخلاقی" که توسط گروه فلسفه و مرکز اخلاق و ارزشها در علوم دانشگاه بیرمنگام برگزار می‌شود، به ارتباط میان روانشناسی اخلاقی و الزامات هنجاری در قانون، اخلاق زیستی، مسایل اجتماعی و سیاسی، رفاه و مانند آن در زمینه‌های تحقیقاتی گوناگونی چون روانشناسی، علوم اعصاب، حقوق، پزشکی، بهداشت عمومی، علوم سیاسی، اقتصاد و تئوری بازیها پرداخته خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا 31 آگوست 2011 به پست الکترونیک moralpsychconf@uab.edu ارسال کنند.

در همایش "الزامات هنجاری روانشناسی اخلاقی" از 11 تا 13 نوامبر 2011 (20 تا 22 آبان ماه 1390) در دانشگاه آلاباما در بیرمنگام انگلستان برگزار می‌شود، دانیل هایبرون (دانشگاه سنت لوئیس)، آدینا راسکیس (دانشگاه دارتموس)، والری تیبریوس (دانشگاه مینه سوتا) و پیتر واندرشراف (دانشگاه کالیفرنیا) سخنرانی خواهند کرد.