تصویر 13 کاریکاتور؛ از جوک سال اعراب تا رتبه بندی کشتار!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز موضع سوال برانگیز قاضی گلدستون، کشتار وحشیانه مردم لیبی توسط قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عرب را به خود جلب کرده است.

جوک سال اعراب

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به مسئله ای که فقدان آن در این روزهای جهان عرب فوق العاده وجود دارد، اشاره کرده است. بر این اساس، مسئله یکپارچگی و همراهی اعراب با هم به جوکی تبدیل شده که موجبات خندیدن صهیونیستها را هم به وجود آورده است.

موضعگیری دیکتاتور علیه مردم

روزنامه الوطن عمان امروز به کشتار شدید مردم لیبی توسط نیروهای فذافی اشاره دارد که در برخی از شهرهای این کشور حمام خون به راه انداخته اند.

ژاپنی جنگجو!

روزنامه الاتحاد امارات امروز به درگیری همزمان ژاپنیها با بحران زلزله، سونامی و انفجار نیروگاه هسته ای فوکوشیما اشاره دارد.

گزینه های دیکتاتور یمن؛ فقط برو...

روزنامه الشرق الاوسط امروز به گزینه های پیش روی "علی عبدالله صالح" دیکتاتور سه دهه اخیر یمن اشاره دارد.

رتبه بندی کشتار

پایگاه خبری الجزیره در کاریکاتوری به رتبه بندی دیکتاتورهای جهان عرب در میزان کشتار مردم خودشان توجه دارد. که در آن قذافی رتبه نخست، حسنی مبارک در رتبه دوم و زین العابدین بن علی در رتبه سوم قرار گرفته است.

موضع رسانه های رسمی جهان عرب

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به موضع حمایتگرانه رسانه های رسمی جهان عرب از حاکمان دیکتاتور توجه دارد که همچون تحولات مصر تا زمان قطعی شدن سقوط مبارک، مجبور به دفاع از وی بودند.

تفکرات حریری؛ بخار شد!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به تفکرات "سعد حریری" نخست وزیر سابق لبنان اشاره دارد که هر چند وقت یکبار مواضعی جنجالی و متناقض اتخاذ می کند.

بمباران ناتو؛ ببخشید اشتباه شد!

روزنامه الحیات امروز به بمباران مواضع انقلابیون لیبی توسط جنگنده های ناتو توجه دارد که پس از وقوع آن و کشتار انقلابیون به یک عذرخواهی اکتفا می کنند.

تلاش برای آزادی

روزنامه البیان امارات امروز به ثمر نشستن قیامهای عربی در مصر و تونس را مورد توجه قرار داده است که کشورهای دیگر نیز همچون یمن و لیبی نیز در نوبت بعدی آن قرار گرفته اند.

جنگ نفت خاورمیانه

روزنامه الدستور اردن به تنشهای خاورمیانه اشاره دارد که با وجود منابع نفتی بر شدت آنها افزوده شده است.

قدرت نمایی فیسبوک علیه حاکم عربی؛ بدون شرح



الوطن عربستان

پیروزی نمایشی قذافی؛ بدون شرح



الوطن قطر

آخرین نما از چهره گلدستون؛ بدون شرح



الجزیره قطر