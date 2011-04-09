عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: ضمن احترام زیادی که برای شخصیت آقای نجف نژاد و جایگاه حقوقی ایشان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده بخشی از مردم محترم استان مازندران قائلم، باید عنوان کنم بنده به هیچ عنوان متقاضی مسئولیت سرپرستی تیم ملی نبوده و نیستم.

ترابیان جملات فوق را در واکنش به طرح موضوعی از سوی خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "به نظر می رسد روی صحبت مقداد نجف نژاد، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از حضور افراد با شغل‌های مختلف در اطراف تیم ملی با شما باشد"، مطرح کرد و افزود: با توجه به اینکه کار در کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ارتباط نزدیکی با تیم ملی دارد و خدمات ما در این کمیته متوجه تیم ملی است، فعالیت همزمان من در کمیته روابط بین الملل و تیم ملی خللی در کارهایم ایجاد نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این بنده با روحیات مربیان پرتغالی که مسئولیت تیم ملی را پذیرفته‌اند، آشنایی داشتم و در مقطع زمانی فعلی حضورم می تواند به شناخت هرچه بهتر آنها از فوتبال ایران کمک کند. با این شرایط تا روزی که مسئولان فدراسیون بخواهند به فعالیت خود در کنار تیم ملی با افتخار ادامه می دهم و هر زمان که خواهان جدایی من شوند، نفسی به راحتی می کشم و در جایگاهی دیگر به فوتبال کشورم خدمت می کنم.

ترابیان در خاتمه تصریح کرد: من از اینکه مسئولیت سرپرستی تیم ملی را پذیرفته‌ام هیچ سودی نمی برم و ریالی از بابت پذیرش این مسئولیت جدید از فدراسیون فوتبال دریافت نمی کنم. اگر دوستان گمان می کنند من از بابت پذیرش سرپرستی تیم ملی نفع مالی می برم حاضرم این مسئولیت را به افرادی دیگر که می توانند بهتر از من به فوتبال ایران خدمت کنند، واگذار کنم.

مقداد نجف نژاد نماینده مازنداران در مجلس شورای اسلامی امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیت ترابیان به عنوان سرپرست تیم ملی، سرپرست کمیته روابط بین الملل و رئیس کمیته فوتسال گفت: مگر قحط الرجال است که یک فرد با چند مسئولیت به طور همزمان در کنار سرمربیان تیم ملی باشد و خود را همه کاره و تصمیم گیر فدراسیون بداند. مگر ایشان چه ویژگی برجسته ای دارند که فرد دیگری نمی تواند این مسئولیت را انجام دهد. به نظر من باید مربیان خارجی زیر نظر یک کمیته فعالیت کنند و اجازه نداد تا اینگونه افراد به تیم ملی نزدیک شوند.

وی با این اینکه باید از افرادی که در موفقیت‌ها خود را همه کاره می‌دانند اما در شرایط بحرانی فراری هستند و مسئولیتی نمی‌پذیرند، ترسید و آنها را از اطراف تیم ملی دور کرد. نجف نژاد یادآور شد: بنده در دوره‌ای که مسئولیت مدیر عاملی باشگاه استقلال را داشتم تاوان سنگینی بابت حضور این گونه افراد داده‌ام و امیدوارم فدراسیون اطراف تیم ملی و مربیان خارجی را از این گونه افراد خالی کند.