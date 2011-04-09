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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

در دیدار معاون وزیر ارشاد ؛

آیت الله نوری همدانی از دعوت پادشاه اردن به ایران انتقاد کرد

آیت الله نوری همدانی از دعوت پادشاه اردن به ایران انتقاد کرد

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان از دعوت پادشاه اردن برای سفر به ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی گفت: در مطبوعاتی خبری از دعوت پادشاه اردن به ایران آمده است که این مطلب بسیار عجیب است.

وی با بیان اینکه پادشاه اردن با عربستان سعودی و قذافی چه فرقی دارد ادامه داد: این افراد با انقلاب و نظام ما مخالف هستند و پدر وی ملک حسین از  کسانی بود که در جنگ عراق علیه ایران از صدام حمایت کرد.

آیت الله نوری همدانی گفت: این یک مطلب واقعا عجیب است، پدر او ملک حسین از جمله کسانی بود که در جنگ تحمیلی به صدام حسین بسیار کمک کرد.
کد مطلب 1284731

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