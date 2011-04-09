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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

کارگرزاده به مهر خبر داد:

35 هزار دانش آموز مناطق روستایی زنجان آموزش استاندارد دیدند

35 هزار دانش آموز مناطق روستایی زنجان آموزش استاندارد دیدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان گفت: اداره استاندارد استان در راستای ترویج فرهنگ استاندارد اقدام به آموزش بیش از 35 هزار نفر از دانش آموزان مناطق روستایی استان کرد.

داوود کارگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان در خصوص طرح آموزش استاندارد افزود: این طرح برای اولین بار در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و در روستاهای عمید آباد، سعید آباد، قلعه حسینیه، قره بوته و مزید آباد برگزار شد که در روستای قلعه حسینیه علاوه بر دانش آموزان، والدین نیز حضور فعال داشتند و کارشناسان اداره کل نسبت به آشنایی آنان با مقوله استاندارد اقدام نمودند.

کارگرزاده آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد، خرید کالاهای استاندارد از مراکز فروش و نیز با آشنایی دانش آموزان و والدین با خدمات استاندارد در مناطق روستایی را از اهداف این طرح بر شمرد .

وی تاکید کرد: کارشناسان این اداره کل علاوه بر آموزش دانش آموزان و اولیا ء و مربیان با برگزاری مسابقاتی با موضوع استاندارد جوایز نفیسی به دانش آموزان برگزیده اهداء نمود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان ادامه داد: کارشناسان اداره کل استاندارد با حضور در مدارس با ارائه توضیحاتی در زمینه استاندارد و مواد غذایی، مصالح ساختمانی، شوینده های بهداشتی و لوازم خانگی ارائه داده و همچنین با پخش بر شورهای کالاهای استاندارد از دانش آموزان و اولیا ء آنان خواستند به استاندارد بودن کالاها و کیفیت محصولات توجه بیشتری کنند.

کارگرزاده خاطرنشان کرد: اجرای این طرح مورد استقبال دانش آموزان، مربیان، اهالی و سایر روستاییان قرار گرفت و آنان خواستار اجرا و ادامه آن در ماه های آتی شدند که با امید به خدواند متعال و قادر این طرح در سال جاری در تمامی روستاهای استان زنجان نیز اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1284732

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