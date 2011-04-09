35 هزار دانش آموز مناطق روستایی زنجان آموزش استاندارد دیدند

داوود کارگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان در خصوص طرح آموزش استاندارد افزود: این طرح برای اولین بار در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و در روستاهای عمید آباد، سعید آباد، قلعه حسینیه، قره بوته و مزید آباد برگزار شد که در روستای قلعه حسینیه علاوه بر دانش آموزان، والدین نیز حضور فعال داشتند و کارشناسان اداره کل نسبت به آشنایی آنان با مقوله استاندارد اقدام نمودند.

کارگرزاده آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد، خرید کالاهای استاندارد از مراکز فروش و نیز با آشنایی دانش آموزان و والدین با خدمات استاندارد در مناطق روستایی را از اهداف این طرح بر شمرد .

وی تاکید کرد: کارشناسان این اداره کل علاوه بر آموزش دانش آموزان و اولیا ء و مربیان با برگزاری مسابقاتی با موضوع استاندارد جوایز نفیسی به دانش آموزان برگزیده اهداء نمود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان ادامه داد: کارشناسان اداره کل استاندارد با حضور در مدارس با ارائه توضیحاتی در زمینه استاندارد و مواد غذایی، مصالح ساختمانی، شوینده های بهداشتی و لوازم خانگی ارائه داده و همچنین با پخش بر شورهای کالاهای استاندارد از دانش آموزان و اولیا ء آنان خواستند به استاندارد بودن کالاها و کیفیت محصولات توجه بیشتری کنند.

کارگرزاده خاطرنشان کرد: اجرای این طرح مورد استقبال دانش آموزان، مربیان، اهالی و سایر روستاییان قرار گرفت و آنان خواستار اجرا و ادامه آن در ماه های آتی شدند که با امید به خدواند متعال و قادر این طرح در سال جاری در تمامی روستاهای استان زنجان نیز اجرا خواهد شد.