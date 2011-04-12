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۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۱۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: قرض دادن و کمک به رفع مشکلات اطرافیان از اعمال پسندیده و مورد تأکیدی است که بخشش و کرم خداوند در حق قرض دهنده را بدنبال خواهد داشت .

آیه روز:

وَلَا یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ وَالسَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُوْلِی الْقُرْبَى وَالْمَسَاکِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ .

و سرمایه‏داران و فراخ‏دولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است .

سوره نور، آیه 22

حدیث امروز:

پیامبر (ص) فرمودند:

إِنَّ اللّه‏َ تَعالى مَعَ الدّائِنِ حَتّى یَقْضىَ دَیْنَهُ مالَمْ یَکُنْ دَیْنُهُ فیما یَکْرَهُ اللّه‏ُ.

خداوند یار قرض‏دار است تا قرض خود را بپردازد به‏شرط آن‏که قرض وى بر خلاف رضاى خدا نباشد.

نهج الفصاحه، ح 733

کد مطلب 1284733

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