رقابتها با دیدار نمایندگان 8 کشور در جزیره کیش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از رقابتها که با حضور 50 ورزشکار در دو رشته اسنوکر و بیلیارد از 10 کشور آسیایی برگزار خواهد شد که امروز شنبه و در اولین روز این رقابتها بیلیارد بازان 8 کشور به مصاف هم رفتند.

در رقابتهای ظهر امروز که در سالن چند منظوره المپیک کیش برگزار می شود سنگاپور با میانمار، نماینده ایران با ورزشکاری از هند، ایران با تایلند، هند با لبنان، میانمار و هند، ایران با سنگاپور و لبنان و ایران به مصاف هم رفتند.