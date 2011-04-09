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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

مسابقات اسنوکر و بیلیارد آسیا/

رقابتها با دیدار نمایندگان 8 کشور در جزیره کیش آغاز شد

رقابتها با دیدار نمایندگان 8 کشور در جزیره کیش آغاز شد

مسابقات بیلیارد واسنوکر زیر 21 سال آسیا از ظهر امروز در جزیره کیش با بازی بیلیارد بازان سنگاپور و میانمار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از رقابتها که با حضور 50 ورزشکار در دو رشته اسنوکر و بیلیارد از 10 کشور آسیایی برگزار خواهد شد که امروز شنبه و در اولین روز این رقابتها بیلیارد بازان 8 کشور به مصاف هم رفتند.

در رقابتهای ظهر امروز که در سالن چند منظوره المپیک کیش برگزار می شود سنگاپور با میانمار، نماینده ایران با ورزشکاری از هند، ایران با  تایلند، هند با لبنان، میانمار و هند، ایران با سنگاپور و لبنان و ایران به مصاف هم رفتند.

همچنین در ادامه این رقابتها  در رشته اسنوکر که  از ساعت 15 آغاز خواهد شد، امارات با فلسطین، امارات با سنگاپور، ایران با تایلند تایلند با سنگاپور، ایران با هند و چین با امارات مسابقه می دهد.  این مسابقات تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1284736

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