به گزارش خبرنگار مهر، در لیگ روباتهای فوتبالیست سایز کوچک ششمین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران تیم SKUBA از کشور تایلند به مقام قهرمانی رسید.

در این لیگ 9 تیم ایرانی و خارجی به رقابت پرداختند که طی آن تیم دانشگاه امیرکبیر در دو بازی تیم دانشگاه شاهد و تیم دانشگاه شهید بهشتی را شکست داد و دو بازی دیگر را به تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و دانشگاه علم و صنعت واگذار کرد.

تیم دانشگاه آزاد قزوین نیز در بازی‌هایی تیم دانشگاه شهید بهشتی و تیم دانشگاه شاهد را از پیش روی برداشت و تیم ER- FORCE5 از کشور آلمان را شکست داد و در مصاف با تیم SKUBA از کشور تایلند که مدافع عنوان قهرمانی جهان نیز است به رتبه دوم و نائب قهرمانی این بخش از مسابقات دست یافت.



تیم آلمانی ER- FORCE5 هم در دیگر بازی خود تیم دانشگاه خواجه‌ نصیر طوسی و دانشگاه علم و صنعت را شکست داد و در مصاف با تیم تایلند مغلوب شد.

در این مسابقات تیم دانشگاه علم و صنعت پس از دانشگاه قزوین در جایگاه سوم قرار گرفت و نماینده کشور آلمان بر سکوی‌ چهارم ایستاد.

ششمین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران از 18 تا 20 فروردین ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور 320 تیم ایرانی و حدود 58 تیم از 18 کشور خارجی برگزار شد.