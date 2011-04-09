دورخیز رقابتهای انتخاباتی آمریکا با هزینه های سرسام آور

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تحلیلی American Thinker"" در مطلبی با عنوان "تعطیلش کنید" در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا نوشت: هیچ تردیدی نیست که از حالا هزینه های هنگفتی در واشنگتن برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خرج می شود.

یکی از مسائلی که همواره مردم آمریکا را آزار داده، این است که در شرایط اقتصادی نه چندان خوبی که کشور دچار آن است، همواره کاندیداهای انتخابات هزینه های بسیار بالایی را صرف تلاش برای پیروزی کرده اند و به روشنی می دانیم که این هزینه ها به هر حال از جایی نیست به جز جیب مردم. اگر کمی بیشتر دقت کنیم، به خوبی درمی یابیم که این پول در واقع بودجه ای هستند که باید صرف رفاه مردم در آمریکا شوند. آن هم در شرایطی که مردم سالهاست از بحران اقتصادی رنج می برند و متاسفانه اصلاحات اخیر هم نتوانسته است گشایشی در این وضعیت ایجاد کند.

البته دموکرات ها مدتی است که تلاش هایی را آغاز کرده اند تا درخلال آنها صرف بودجه های هنگفت را -که ما اصلا پولش را نداریم- تعطیل کنند. اما جمهوریخواهان در این زمینه بیشتر حرکت های سمبلیک انجام می دهند و در عمل چندان صرفه جویی از سوی آنها مشاهده نمی شود. گویی در واشنگتن هیچ کس به طور جدی به این فکر نیست که به این افتضاح ملی پایان دهد. این در حالی است که دولت آمریکا مدتی پیش اعلام کرده بود که کاندیداها به دلیل کسربودجه ای که دولت با آن روبرو است، برای دوره آینده اجازه نخواهند داشت، از یک سقف مشخص برای انتخابات بیشتر هزینه کنند.

ما می گوییم: تعطیلش کنید! ما مخالف آزادی و دموکراسی در آمریکا نیستیم و اعتقاد داریم کاندیداهای انتخاباتی حق دارند تا جایی که امکان دارد خود را به مردم معرفی کنند. اما این معرفی باید به چه قیمتی تمام شود؟ ما اجازه نمی دهیم بودجه های صرف شده برای انتخابات به حدی برسد که مردم کشور را متضرر نماید. آمارهایی که در سالهای اخیر گرفته شده، نشان می دهند که هزینه های انتخاباتی در هر دوره ریاست جمهوری به یک تهدید برای مردم تبدیل شده اند. این هزینه ها دشمن ملت آمریکا هستند و ما می خواهیم آنها را تعطیل کنیم. سیستم هزینه های انتخاباتی باید تعطیل و دوباره تنظیم شوند.

همانطور که در انتخابات های متوالی، بر اساس آمار ثابت شده است، در هر دوره بازگران تغییر کرده، اما قانون این بازی و صرف هزینه های هنگفت هیچ تغییری نکرده است. فقط هر از چندگاهی قوانینی وضع می شوند و پس از مدتی گویی فراموش می شوند. زیرا تاثیر اجرایی پیدا نمی کنند.

اصلا در آمریکا همه چیز برعکس است: از پایین به بالا، از آخر به اول. مردم در بازی که در آن شرکت ندارند، هرگز نمی توانند برنده باشند. بازیگردان های واشنگتن همینطور که جلو می روند، قوانینی را وضع می کنند و ندرتا پیش می آید که این قوانین به نفع مردم باشد.

آمارهایی که صورت گرفته، نشان می دهند که به طور کلی در دوره های مختلف دموکرات ها بیشتر به خواسته های مردم توجه کرده اند و حتی در مورد هزینه های انتخاباتی نیز بیش از جمهوریخواهان برای رسیدن به نوعی تعادل تلاش نموده اند. البته این بدان معنا نیست که دموکرات ها از هرگونه اشتباهی مبرا هستند بلکه طبق آمارها، فقط تلاش بیشتری نسبت به جمهوریخواهان در زمینه هزینه های انتخاباتی انجام داده اند.

راه حل ساده است: اگر کسی نباشد که گوش فرا دهد، موزیکی نواخته نخواهد شد! اگرما به عنوان مخاطبان تبلیغات و به عنوان مردم آمریکا به تبلیغات با هزینه های هنگفت توجه نکنیم، این افتضاح ملی تدریجا از صحنه حذف خواهد شد. فقط ما مردم می توانیم کاندیداهای انتخابات چه دموکرات ها و چه جمهوریخواهان را از صرف چنین هزینه هایی بازداریم. ما باید در انتخابات 2012 ثابت کنیم کاندیداهای انتخاباتی نمی توانند به تنهایی درصد چشمگیری از پولی را که باید به عنوان بودجه آمریکا باشد، هزینه معرفی خود و وعده هایی کنند، که بخشی از آنها هرگز عملی نمی شود.