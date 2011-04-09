به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان سرپرست تیم ملی در مورد این نشست به سایت فدراسیون فوتبال گفت: این جلسه با حضور علی کفاشیان، کارلوس کی روش ، آنتونی سیموئز، مک درموت، دن گاسپار و بنده برگزار شد و در آن کی روش برنامه هایش درباره نحوه آماده سازی تیم ملی بزرگسالان ، امید و جوانان به صورت کلی به رئیس فدراسیون فوتبال ارائه داد.
ترابیان در ادامه گفت: در این برنامه که به صورت کلی ارائه شد کی روش دو طرح کوتاه مدت و بلندمدت را به فدراسیون فوتبال ارائه داد که طرح کوتاه مدت شامل تیم های امید، بزرگسالان و جوانان بود.
وی ادامه داد: در این طرح قرار بر این شد که بزودی کارلوس کی روش سرمربیان تیم های امید و جوانان را معرفی کند تا کارشان را آغاز کنند و البته قرار بر این شد کارلوس کی روش در تدوین برنامه های تیم های ملی بزرگسالان امید و جوانان بدون دخالت مستقیم در کار سرمربی به کادر مربیگری این تیم ها کمک کند.
عباس ترابیان ادامه داد: کی روش به عنوان سوپروایزور کارهای لازم را انجام خواهد داد. ضمن اینکه در این برنامه اردوها و بازیهای تدارکاتی که برای این تیم ها موردنظر کی روش است به فدراسیون ارائه شد.
وی در پایان گفت: برنامه بلندمدت کیروش درباره پس از صعود از پلی آف المپیک و جام جهانی که البته آن به صورت کلی اشاره شد. البته قرار است در یکی و دو روز آینده جلسه ای با عزیزاله محمدی رئیس سازمان لیگ درباره نحوه تطابق برنامه های لیگ برتر و برنامه های آماده سازی تیم ملی که شامل اردوها و بازی تدارکاتی است، برگزار شود.
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