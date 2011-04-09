به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان سرپرست تیم ملی در مورد این نشست به سایت فدراسیون فوتبال گفت: این جلسه با حضور علی کفاشیان، کارلوس کی روش ، آنتونی سیموئز، مک درموت، دن گاسپار و بنده برگزار شد و در آن کی روش برنامه هایش درباره نحوه آماده سازی تیم ملی بزرگسالان ، امید و جوانان به صورت کلی به رئیس فدراسیون فوتبال ارائه داد.

ترابیان در ادامه گفت: در این برنامه که به صورت کلی ارائه شد کی روش دو طرح کوتاه مدت و بلندمدت را به فدراسیون فوتبال ارائه داد که طرح کوتاه مدت شامل تیم های امید، بزرگسالان و جوانان بود.



وی ادامه داد: در این طرح قرار بر این شد که بزودی کارلوس کی روش سرمربیان تیم های امید و جوانان را معرفی کند تا کارشان را آغاز کنند و البته قرار بر این شد کارلوس کی روش در تدوین برنامه های تیم های ملی بزرگسالان امید و جوانان بدون دخالت مستقیم در کار سرمربی به کادر مربیگری این تیم ها کمک کند.

عباس ترابیان ادامه داد: کی روش به عنوان سوپروایزور کارهای لازم را انجام خواهد داد. ضمن اینکه در این برنامه اردوها و بازیهای تدارکاتی که برای این تیم ها موردنظر کی روش است به فدراسیون ارائه شد.