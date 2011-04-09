سهم استان قزوین در اقتصاد ملی پنج درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم ظهر شنبه در جلسه شورای اداری و مراسم تودیع و معارفه معاونت برنامه ریزی استانداری اظهار داشت: قزوین علاوه برشرایط خاص جغرافیایی، حلقه اتصال تهران و چند استان مهم کشور است و از زیر ساخت های مناسبی در حوزه حمل و نقل برخوردار است و در دور سوم سفر رئیس جمهور نیز توجه ویژه ای به بخش راه؛ خطوط ریلی و مترو در این استان شده است.

وی گفت: سند توسعه استان که از گذشته آماده شده نقشه راه مناسبی برای تحقق اولویت ها و برنامه های توسعه و ترقی استان تلقی می شود و خوشبختانه سند آمایش استان هم با پیشرفت 98 درصدی در آستانه نهایی شدن است.

استاندار با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها به خوبی در استان قزوین اجرا شده است و از جمله استان هایی هستیم که هیچ گونه تنشی در این زمینه نداشته ایم.

وی تصریح کرد: استان قزوین در حوزه برنامه ریزی از مدیران کارآمد و کارشناسان مجربی برخوردار است که با انسجام و همدلی توانسته اند راهبردهای توسعه استان را به خوبی مدیریت و محقق کنند.

استاندار با تقدیر از خدمات و تلاش های صادقانه اصغرحمزه ای در دوران تصدی پنج ساله در معاونت برنامه ریزی استانداری افزود: انتظار ما از معاونت جدید برنامه ریزی استانداری این است که سرعت توسعه را با انتخاب راه های میان بیشتر کنند و هزینه های توسعه را کاهش دهد.

عجم گفت: استان قزوین رتبه دوم سرمایه گذاری خارجی در کشور را کسب کرده و با وحدت و انسجام مدیران در بخشهای مختلف از جمله توسعه مراکز آموزش عالی حرف زیادی برای گفتن دارد.

وی تلاش برای اشتغالزایی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی را از دیگر اولویت های معاونت برنامه ریزی ذکر کرد و گفت: در سال گذشته تعهد کردیم که 20 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم اما در عمل توانستیم نزدیک به60 هزار اشتغال جدید در استان فراهم کنیم و در سال جاری نیز تسهیل در روند سرمایه گذاری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای اشتغالزایی باید در اولویت های اقتصادی مدیران قرار گیرد.

استاندار تدوین سند اشتغال و سند آمایش و همچنین نظارت و کنترل بر پروژه های حوزه برنامه ریزی را از اولویت های دیگر معاونت برنامه ریزی و اقتصادی استان بیان کرد.

عجم یادآورشد: در بخش گردشگری سالانه می توان100 میلیون سفر را در استان ساماندهی و برنامه ریزی کرد تا در بخش ملی هم نقش آفرین باشیم.

در این جلسه از خدمات و تلاش های اصغر حمزه ای معاون سابق برنامه ریزی تقدیر و مجید نادری به عنوان معاون جدید برنامه ریزی استانداری قزوین معرفی شد.