ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی استان تهران دائمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، مرتضی تمدن در حاشیه نخستین نشست از دور دوم سفرهای ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی استان در جمع خبرنگاران افزود: ارائه پیشنهاد یاد شده به این دلیل است که تهران بیشترین واحدهای صنعتی کشور و بیشترین تاثیرگذاری را در حوزه صنعت و مسائل کارگری دارد.

وی اظهار داشت: در صورت موافقت وزیر صنایع و معادن با دائمی شدن ستاد تسهیل، هر زمان که ضرورت برگزاری این جلسات احساس شد، بدون وقفه برگزار می شود.

تسهیلات بانکی بخش صنعت و بنگاههای زود بازده استان تهران رونق می گیرد

استاندار تهران ادامه داد: امسال اعداد و ارقام خوبی در حوزه تسهیلات بانکی به بخش صنعت و بنگاههای زود بازده استان تهران اختصاص یافته است و این حوزه در سال 90 رونق می گیرد.

وی تأکید کرد: برخی طرحهای ایجاد بنگاههای زودبازده شروع شده که باید تکمیل شود و امسال برای این بخش، تسهیلات و امکانات خوبی در نظر گرفته شده است.

این مسئول با تأکید بر اجرای بسته حمایتی بخش صنعت در حوزه هدفمندی یارانه ها افزود: خط اعتباری انرژی که از قبل فعال شده است، امسال فعال تر می شود.

وی اضافه کرد: تسهیلات مناسبی برای واحدهای صنعتی دارای سیستم قدیمی و پرمصرف که درصدد تغییر خط تولید خود باشند، اختصاص یافته است.

استاندار تهران هدف از تشکیل ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی را رسیدگی به مسائل و مشکلات این واحدها عنوان کرد و گفت: واحدهای صنعتی متناسب با فعالیتشان و مشکلاتی که با بخش های مختلف از جمله نظام بانکی، مجموعه مالیاتی و منابع طبیعی دارند از طریق این ستاد، مسائل و مشکلات خود را پیگیری می کنند.

وی افزود: یک روند عادی برای حل این مشکلات وجود دارد اما با توجه به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی باید از روند اداری کند، فراتر عمل کرد.

مدیر ارشد استان تهران ادامه داد: به همین دلیل، تمام مسئولان از نظام بانکی، وزارت صنایع و معادن، استانداری و شهرکهای صنعتی دور یک میز جمع می شوند و با دعوت از واحدهای صنعتی مشکل دار در قالب یک مجموعۀ واحد به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی می کنند.

وی اظهار داشت: اگر قرار بود این واحدها مسائل و مشکلات خود را در یک مسیر عادی دنبال کنند، شاید هفته ها طول می کشید اما امروز مسائل و مشکلات با حضور بخش های مختلف به سرانجام مطلوب می رسد و اگر موردی فراتر از ظرفیت جلسه باشد، توسط مسئولان وزارت صنایع و معادن پیگیری می شود.