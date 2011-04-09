دوره پرورش طیور باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد مهدی رفیعی قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شعار جهانی هفته سلامت در سال ۲۰۱۱ با عنوان مصرف منطقی آنتی بیوتیک‌ها بیان داشت: آنتی بیوتیک‌ها یکی از مهم‌ترین دارو‌ها برای درمان بیماری‌های باکتریایی در طب پزشکی و صنعت دامپزشکی به شمار می‌روند.



وی ادامه داد: در زمینه دامپزشکی و در صنعت دام و طیور، برخی از بیماری‌ها منشا میکروبی دارند و تنها باید با آنتی بیوتیک‌ها درمان شوند و برخی از آن‌ها مثل بیماری‌های ویروسی درمان اختصاصی ندارند اما برای پیشگیری از عفونت‌های ثانوی آن‌ها گا‌ها آنتی بیوتیک تجویز می‌شوند.



رفیعی مخاطرات استفاده از آنتی بیوتیک‌ها را از چند منظر قابل توجه دانست و افزود: در صنعت دامپزشکی مصرف غیرضروری و غیر کار‌شناسی آنتی بیوتیک‌ها بحث افزایش هزینه‌های درمان و تولید را منجر خواهد شد.



مخاطرات مصرف آنتی بیوتیک‌ها در دام و طیور بر روی انسان



وی همچنین بحث عوارض این دارو‌ها بر سلامت جامعه و صنعت دام و طیور را مورد توجه قرار داد و گفت: باقی مانده این دارو‌ها می‌تواند در گوشت و شیر باقی بماند و با مصرف مواد غذایی با منشاء دامی وارد بدن انسان شود و مخاطراتی را برای سلامت او به وجود آورد.



مدیر کل دامپزشکی قم خاطرنشان کرد: همچنین تجویز غیر منطقی آنتی بیوتیک و مصرف خودسرانه آن می‌تواند بحث مقاومت نسبت به این نوع دارو را به وجود آورده و درمان‌های بعدی را با مشکل رو به رو کند و این هم در مورد انسان و هم دام و طیور صادق است و برای مثال اگر انسان به صورت مستمر از دارو‌ها استفاده نماید بدن او در مقابل دارو‌ها و درمان‌های بعدی مقاوم خواهد شد.



تجویز نادرست و استفاده بی‌رویه آنتی بیوتیک‌ها هزینه‌های تولید و درمان را افزایش می‌دهد



وی در ادامه اظهار داشت: در صورتی که بدن انسان و یا دام و طیور به درمان با آنتی بیوتیک‌ها و داروهای موجود جواب ندهد لازم است تا جامعه پزشکی به فکر تولید آنتی بیوتیک‌های جدید باشد و این امر هزینه‌های درمان و تولید را بالا خواهد برد لذا باید به تجویز درست آنتی بیوتیک‌ها توجه و از مصرف خودسرانه آن‌ها پرهیز کرد.



دامپزشکان اصول فنی تجویز را رعایت نمایند



رفیعی با بیان اینکه از دامداران خواسته می‌شود بدون تجویز کار‌شناس در درمان بیماری‌های دام و طیور از آنتی بیوتیک‌ها استفاده نکنند، تصریح کرد: دامپزشکان نیز حتما باید اصول فنی تجویز را رعایت نمایند و در صورتی که واقعا به استفاده از آنتی بیوتیک‌ها نیاز است تجویز کنند، همچنین در درمان بیماری‌های دام و طیور حتما از آنتی بیوتیک‌های اختصاصی استفاده شود.



دامداران به دوره منع مصرف توجه کنند



وی رعایت دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت در زمانی که دام از آنتی بیوتیک استفاده کرده است را ضروری عنوان کرد و گفت: در این دوره که به دوره منع یا پرهیز مصرف مشهور می‌باشد، دامداران اجازه مصرف و عرضه محصولات دامی را ندارند تا باقی مانده دارو در محصولات و فراورده‌های خام دامی از بین برود و این دوره بسته به نوع آنتی بیوتیک متغییر است.



در مورد استفاده از محصولات اورگانیک و غیر دارویی فرهنگ سازی شود



مدیر کل دامپزشکی استان قم در مورد مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک‌ها در جامعه هشدار داد و اظهار داشت: در حال حاضر در برخی از مناطق شیر‌ها یا مرغ‌های فاقد آنتی بیوتیک تولید و در بازار عرضه می‌شود و در این مورد باید فرهنگ سازی شود تا همه از محصولات اورگانیک یا غیر دارویی استفاده نمایند.



وی اضافه کرد: همچنین دوره پرورش طیور در کشور ما باید کاهش پیدا کند و به سن ۴۲ روز برسد چرا که ابتلا به بیماری‌های باکتریایی طیور بعد از ۴۲ روز بیشتر می‌شود و اگر ما به این سمت حرکت کنیم بسیاری از مشکلات مصرف آنتی بیوتیک‌ها کم و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و در مصرف آنتی بیوتیک‌ها صرفه جویی می‌شود.

