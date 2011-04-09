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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

ارزش بورس تهران از مرز 125 میلیارد دلار گذشت

ارزش بورس تهران از مرز 125 میلیارد دلار گذشت

ارزش بورس تهران امروز با مبادله 824 میلیون سهم از مرز 125 میلیارد دلار گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه گذاران در نخستین روز هفته  جاری در 34 هزار و 788 بار معامله، 824 میلیون سهم و حق تقدم را به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال در بورس تهران معامله کردند وارزش بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه با مبادله 834 میلیون سهم از مرز 125 میلیارد دلار گذشت.

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با 337 واحد افزایش به رقم 26 هزار و222 واحد رسید تا رکورد جدیدی در تاریخ 44 ساله بازار سرمایه به ثبت برسد.

شاخص بازار اول با 343 واحد افزایش در رقم 22 هزار و 239 واحد متوقف شد و شاخص بازار دوم با 53 واحد کاهش به عدد 30 هزار و 21 واحد رسید.
 
همچنین در پایان معاملات امروز بورس تهران، شاخص های 30 شرکت بزرگ و آزاد شناور به ترتیب 20 و 42 واحد افزایش یافتند.
کد مطلب 1284759

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