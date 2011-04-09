بازدید 1.9 میلیون نفر از تبیان مازندران در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی جعفر تبار افزود: بخش تبیان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران علاوه بر بخش سایت، در بخش های کافی نت و اینترنت برای عموم مردم خدمات ارائه می کند.

وی خاطر نشان کرد: در بخش کافی نت، با 26 هزار و 800 بازدید کننده و در بخش اینترنت با 90 هزار بازدیدکننده برای تمام علاقمندان ارائه خدمات شده است.

جعفرتبار، بیشتر مراجعه کنندان حضوری در بخش سایت، کافی نت و اینترنت تبیان مازندران را اقشار تحصیل کرده، پژوهشگران برای ثبت نام اینترنتی در دانشگاهها و مراکز آموزشی، نوشتن مقالات پژوهشی و عموم مردم برای ثبت نام اینترنتی یارانه، وام مسکن مهر و سایر برنامه های الکترونیکی دولت دانست.

وی، با بیان وجود 11 هزار و 60 مطلب مختلف در حوزه دینی فرهنگی، اخبار، گزارش مقالات و اجتماعی افزود: بخش مناسبات مذهبی با 114 هزار بازدیدکننده، بانک صوتی، مسابقات، کتابخانه دیجیتالی و بخش وبلاک نویسی بیشترین استقبال کننده را داشته است.

مسئول بخش تبیان مازندران یادآور شد: افزایش اطلاعات در بخش دینی فرهنگی و اجتماعی، تولیدات و محصولات فرهنگی دینی این اداره کل، گزارش عملکرد اداره کل و استفاده از این ترانت از جمله بخشهای افزایشی و تمهیداتی است که در سال جاری، این سایت در برنامه دارد