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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

جهانی نابینایان و کم‌بینایان/

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران قهرمان رقابت های جهانی شد

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران قهرمان رقابت های جهانی شد

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به عنوان قهرمانی چهارمین دوره رقابت های جهانی نابینایان و کم بینایان دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران امروز شنبه با برتری 3 بر صفر مقابل فرانسه ( نایب قهرمان جهان در سال 2010) در آنتالیای ترکیه به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها با حساب 2 بر یک مقابل تیم قدرتمند چین، قهرمان پارالمپیک 2008 پکن، به برتری دست یافته بود.

فرانسه در مرحله گروهی هم مقابل تیم ملی ایران با نتیجه سه بر یک شکست خورده بود.

بازی های جهانی نابینایان و کم بینایان که از دوشنبه هفته گذشته در آنتالیای ترکیه آغاز شده بود امروز پایان می یابد. کاروان ورزشی ایران با 50 ورزشکار در 6 رشته در این رقابت ها حضور یافته است.

کد مطلب 1284765

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