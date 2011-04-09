رسیدگی به نیازهای اساسی و منطقی پرستاران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان در پیامی به مناسبت روز پرستار اظهار داشت: نام گذاری سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) بانوی بزرگوار عرصه کربلا به عنوان روز پرستار نماد و ارزش والای این شغل شریف و نشانه احترام جامعه به پرستاران است.

وی افزود: دراین راستا باید با توجه به نیازهای این قشر میزان رضایت مندی میان مردم را فراهم کنیم.

این مسئول با اشاره به اینکه پرستاران با التیام بخشیدن به بیماران انسانیت را ترسیم می کنند، خاطر نشان کرد: پرستاران سپیدجامگان فداکار و صبوری هستند که با التیام ‌بخشیدن به آلام دردمندان انسانیت را ترسیم می‌کنند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همراهی و ایثار جامعه پرستاری در سالهای گذشته بویژه در دوران دفاع مقدس شاهدی از هدفمندی و تعهد این گروه فرهیخته است.

وی افزود: جامعه پرستاری کشور، مجموعه ای پویا با هدفی مقدس، سرشار از محبت به انسانها و شیفته خدمت است.