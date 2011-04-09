اطلاع رسانی برنامه های مذهبی گناباد در صدا و سیمای خراسان رضوی کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی ظهر شنبه در جمع اصحاب هنر و رسانه گناباد، گفت: در مناسبتهای مذهبی در این شهرستان برنامه هایی اجرا می شود که قابلیت پخش را دارد، اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: روشنگری در بحث فرق و مذاهب، راه اندازی کانون مداحان و شاعران مذهبی و برخی از سایتها در مساجد از جمله اقدامات دفتر تبلیغات گناباد است که می تواند مورد عنایت رسانه ها قرار بگیرد.

وی درباره مقوله خانواده هم گفت: در شهرستان برنامه های ویژه ای داریم که از مهمترین آنها اعزام 200نو عروس به اردوی تفریحی کاخک است، این در حالی است که تاکنون برای 200نفر زوج برنامه آموزشی بر گزار کردیم.

وی گفت: در حوزه هنری سوره که در دفتر تبلیغات اسلامی فعال است، کوششهای خوبی در جهت اجرای طرح های مهم فرهنگی انجام می شود.

خبرنگار صدا و سیمای شهرستان گناباد نیز در این جلسه، با انتقاد از کم بودن زمان پخش گزارشهای استانی گفت: تعدادی ازگزارشها که با زحمت تهیه می شود با زمان بسیار محدود پخش می شود.

مهدی شمسی افزود: در این شهرستان، خبرنگاران به جای رقیب بودن با یکدیگر رفیق اند و اگر این استعدادها شکوفا شوند، خود را به خوبی نشان خواهند داد.

وی تصریح کرد: دفتر صدا و سیمای گناباد، 15 سال پیش به عنوان اولین دفتر صدا و سیما در خراسان بزرگ افتتاح شد ولی گویی این افتتاح صوری بوده است و انتظار است که حمایت لازم صورت گیرد.