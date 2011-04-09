صبر مردم از حکومت نظامیان لبریز شد / تاکید معترضان بر کناره گیری الطنطاوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران شهروند مصری صبح امروز با برپایی تظاهراتی در قاهره کناره گیری مشیر حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی مصر را خواستار شدند.

مشیر طنطاوی 75 ساله از دو دهه پیش تاکنون وزیر دفاع مصر بوده است که پس از کناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر از قدرت در تاریخ 11 فوریه تاکنون و واگذاری اداره امور کشور به شورای عالی نظامی مصر ریاست این شورا را برعهده دارد.

معترضان در جریان این تظاهرات که به خشونت کشیده شد دو دستگاه اتوبوس که یکی از آنها نظامی بود را به آتش کشیدند. تظاهرات کنندگان همچنین اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته هایشان در میدان التحریر قاهره تحصن خواهند کرد.

رویترز نیز گزارش داد نیروهای پلیس مصر برای متفرق کردن معترضان از سلاح های گرم و سرد همچون شوک الکتریکی، باتوم و شلیک گلوله استفاده کردند.

در جریان درگیری معترضان با نیروهای پلیس تاکنون یک نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند.

محاکمه سیاسی و جنایی حسنی مبارک و عناصر نظام دیکتاتوری وی، آزادی بازداشت شدگان انقلاب 25 ژانویه، برکناری معاون نخست وزیر، انحلال حزب ملی حاکم سابق، انحلال شوراهای محلی، برکناری تمام استانداران و اعدام عاملان تیراندازی به سوی تظاهرات کنندگان از مهمترین خواسته های کنونی مردم مصر به شمار می رود.